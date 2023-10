Dall’educazione finanziaria ai campioni dello sport. I valori del mondo Esg sui banchi di scuola

EDUCAZIONE FINANZIARIA, in collaborazione con Edufin, i valori dello sport portati nelle piazze italiane con la manifestazione “Un campione per amico”, il progetto Elis: per portare i valori della sostenibilità sui banchi delle scuole. Sono soltanto alcune delle iniziative di Banca Generali per sensibilizzare sui temi della sostenibilità e dell’inclusione. In questo senso il format “Time To Change” è il manifesto di quest’opera di divulgazione portata avanti dall’istituto negli ultimi due anni. In cosa consiste? “Time To Change” è il motto scelto dalla realtà del Leone per identificare il suo progetto culturale, ma anche di marketing e comunicazione nato per raccontare a 360 gradi la sostenibilità. La banca guidata dall’ad Gian Maria Mossa ha deciso di esplorare attraverso vari linguaggi: quello fotografico, ma anche narrativo e cinematografico i principali aspetti Esg in un percorso volto a stimolare un dibattito e a sensibilizzare gli stakeholders sulle buone pratiche verdi.

Per fare una piccola breccia nel muro dell’indifferenza la realtà ha scelto il fotografo Stefano Guindani e l’antropologo Alberto Salza che insieme hanno girato il mondo per realizzare una testimonianza fotografica e narrativa dove ogni mese, per 17 mesi, si accendono i riflettori su un aspetto specifico dell’Agenda Onu 2030. Risultato: 34 foto, due per ogni obiettivo. Salza ha guidato Guindani nell’interpretazione dei singoli traguardi, ricercando un approccio nuovo che sapesse non solo raffigurare ed esprimere le urgenze e i ritardi degli obiettivi più universali, ma anche riconoscere le eccellenze in grado di rispondere con esaustività a queste sfide. Con questi presupposti il viaggio ha condotto gli appassionati da Milano a Tel Aviv, dal riciclo degli pneumatici fuori uso alla cooperazione socio-economica per la pace tra i popoli. E poi in Brasile, Norvegia e Australia, ma anche negli Stati Uniti e in Sudafrica. In Irlanda sotto la lente sono finiti gli effetti dell’esclusione sociale, in Colombia il lavoro dignitoso e la crescita economica, mentre in India l’importanza di offrire un’educazione di qualità e inclusiva.

Ma il progetto si snoda oltre il reportage fotografico ed è diventato un docufilm andato in scena in anteprima al festival del Cinema di Venezia e, parallelamente, si è concretizzato in un libro e in un contenitore filantropico. Alla sede della Fondazione del Gruppo Generali, The Human Safety Net è stata destinata la raccolta fondi dal libro e dalle donazioni legate all’acquisto delle cartoline digitali dal sito https:shop.spgitalia.com di Stefano Guindani, a favore del Progetto Esir e Aula 162 con la Croce Rossa per la formazione e inserimento lavorativo dei rifugiati.

A partire dal 2024 poi Bg4Sdg’s (questo l’acronimo del progetto) diventerà anche una piattaforma di contenuti di approfondimento sulle tematiche Esg (podcast e talk digitali), passando dai canali social della banca ed entrando in innovativi percorsi didattici delle scuole anche grazie alla collaborazione con primarie associazioni. Banca Generali presenterà nel nuovo anno anche un nuovo ciclo di approfondimenti – Eduesg – dedicati al contributo dell’innovazione per gli Sdg’s dell’Onu.

