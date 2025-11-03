Dal risiko bancario al fabbisogno

Davide

Biocchi

Per anni le banche hanno dovuto convivere coi tassi a zero e a garantirne la sopravvivenza è stata la loro capacità di estrarre valore da una fitta rete di micro-costi applicati su conti, carte e servizi. Poi, con il ritorno dell’inflazione, la stretta monetaria ha comportato l’aumento dei tassi, regalando alle banche una nuova stagione di abbondanza grazie all’esplosione dei margini di interesse. Il rialzo è stato immediatamente applicato ai contratti di credito, mentre molto più lento è stato l’adeguamento della remunerazione della raccolta, rimasta in molti casi al palo. Risultato: margini e utili record. Le banche, perfettamente consapevoli del momento di grazia, hanno utilizzato la propria carta come moneta per stringere alleanze, fare offerte e proporre fusioni, sfruttando le loro valutazioni rese ricche dai risultati eccezionali. Ecco servito il risiko bancario, che ha dominato la scena finanziaria recente.

Ora che la Bce ha invertito la rotta e la Fed è pronta a seguirla nel taglio dei tassi, il fascino delle banche sembra un po’ attenuarsi, ma gli investitori hanno già trovato il tema di ricambio: l’energia necessaria a sostenere la crescita esplosiva dell’Intelligenza Artificiale, che ne consuma come mai prima nella storia. I grandi data center ne richiedono infatti quantità immense per alimentare server, sistemi di raffreddamento e reti di calcolo. Secondo stime recenti, entro il 2030 il solo comparto AI potrebbe assorbire oltre il 10% del consumo elettrico globale. Non stupisce quindi che i colossi tecnologici stiano siglando alleanze strategiche con i fornitori di energia per garantirsi continuità. È la nascita di un nuovo asse industriale: tech + power e questa tendenza non si ferma oltreoceano. Anche da noi i titoli del settore stanno decisamente beneficiando di questa tendenza. Avendo fondamentali solidi, flussi di cassa stabili e piani industriali legati alla transizione energetica e alla rete infrastrutturale, in un contesto inoltre di tassi in discesa, queste caratteristiche si trasformano in valore.

Così, mentre il risiko bancario interessa meno, il mercato ruota verso società dell’energia che uniscono il vecchio al nuovo: la solidità dei flussi costanti con il fascino della tecnologia più avanzata. Le banche torneranno ad avere appeal quando si avvicinerà la stagione dei dividendi, ma nel frattempo il capitale cerca storie più fresche, dinamiche e legate al futuro. Da qui una rotazione che sostiene comunque Piazza Affari: si tratta infatti dei due settori più rappresentati nel nostro listino.