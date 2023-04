Da ‘Libere di... vivere’ anche un docufilm

‘LIBERE DI… VIVERE’ è il primo metodo didattico ibrido italiano di educazione civica e finanziaria che si basa su un progetto europeo socioculturale che, attraverso l’arte, ha l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza dell’inclusione sociale delle donne e della lotta alla violenza economica. Nello specifico, è rappresentato da un tour internazionale, che attraversa Italia e Francia, composto da una mostra che espone graphic novel originali sulle disuguaglianze di genere, illustrazioni inedite sul tema della violenza economica, workshop istituzionali, spettacoli teatrali e un docufilm, il primo realizzato in Italia per sensibilizzare e denunciare la violenza economica di genere. E tutto ciò è visitabile anche all’interno di un tour virtuale in 3D per una Mostra Culturale, consultabile sul sito www.liberedivivere.com. Per maggiori informazioni sul progetto: https:www.liberedivivere.comintroduzione

Il docufilm è un’opera corale, alla quale hanno preso parte anche le donne che ogni giorno lavorano in Global Thinking Foundation, portando la testimonianza di chi vive queste tematiche nella propria quotidianità professionale e che vuole anche riassumere agli occhi del pubblico tre intensi anni dell’omonima mostra. La storia si snoda attorno alla vita di Stella, che dopo il matrimonio e la nascita della prima figlia, si vede costretta a lasciare il lavoro; col passare degli anni l’idillio familiare si trasforma in un inferno, con un marito che le fa pesare ogni giorno di essere l’unica fonte di sostentamento economico. Ma Stella saprà trovare la forza di cambiare quello che pare un destino già tracciato, lanciando un messaggio di speranza e rinascita. Alla sua storia si intrecciano quattro storie vere, storie di donne e violenza economica, psicologica, fisica, quattro storie che hanno – pur con esiti di diversa gravità – come comune denominatore e primo grilletto scatenante della spirale della violenza la sopraffazione economica.

Il Tour 2023 di ‘Libere di... vivere’ proseguirà fino ad Ottobre incontrando cittadini, scuole, famiglie e istituzioni. Per consultare il calendario aggiornato ed iscriversi gratuitamente alle singole tappe, visitare il sito: https:www.liberedivivere.comtappe.

a. lev.