Da Banca Ifis 6 milioni di euro per progetti sociali e di sostenibilità

INVESTIRE IN UN “FAMILY BUSINESS” significa scommettere su una visione sostenibile di lungo periodo, una visione che Banca Ifis ha deciso di sposare mettendo al centro della propria attività imprese, territori e persone. L’istituto di credito fondato nel 1983, punto di riferimento per tutte le piccole e medie imprese italiane che devono affrontare la transizione sostenibile, capace di generare profitto creando valore sociale per comunità e territorio, ha celebrato ieri i 40 anni dalla sua nascita guardando al futuro e tagliando un prestigioso traguardo: nel 2022 ha raggiunto il miglior risultato finanziario della sua giovane storia registrando un utile netto industriale, al netto delle PPA, pari a 141,1 milioni di euro (+40%), superiore all’obiettivo di utile previsto dal Piano Industriale per il 2023.

L’incremento di valore del brand dal 2019 a oggi per un valore del marchio pari a 184 milioni di euro nel 2022 (+59 milioni di euro rispetto al 2019) è avvenuto in concomitanza con il passaggio generazionale di consegne dal fondatore e attuale presidente onorario, Sebastien Egon Fürstenberg, al presidente di Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio (insieme nella foto), il quale ha da subito promosso una serie di interventi all’insegna dell’innovazione. Le iniziative hanno riguardato sia l’organizzazione interna societaria, con il rinnovamento della squadra manageriale e del cda – attualmente composto per il 54% da donne – sia il rebranding del marchio, a cui è seguita una modernizzazione delle procedure e un generale miglioramento dell’organizzazione dei processi. Queste operazioni hanno reso Ifis particolarmente distintiva non soltanto nel suo core business, che dalla fondazione si pone l’obiettivo di realizzare un piano personalizzato per i suoi clienti, ma anche per l’attenzione all’ambiente, al sociale e alla comunità.

A questo proposito è stata la prima banca a ricevere la certificazione per la parità di genere dal Winning Women Institute: degli oltre 1800 dipendenti, infatti, ben il 54% è donna con una presenza del 35% nel top management. Se da un punto di vista ambientale l’obiettivo è quello di accelerare la transizione sostenibile del settore bancario internazionale per raggiungere zero emissioni nette entro il 2050, l’impegno per la sostenibilità dell’azienda ha coinvolto anche la Governance con la costituzione di un Comitato di Sostenibilità, presieduto da Ernesto Fürstenberg Fassio: sotto la sua presidenza, Banca Ifis ha definito un’agenda sociale con progetti e obiettivi concreti che rientrano nel progetto Kaleidos, il Social Impact Lab che raccoglie le iniziative sociali sui territori. Al momento è stato programmato un piano di investimenti da 6 milioni di euro, il quale raccoglie diverse iniziative in ambito sociale per il triennio 2022- 2024 e 25 sono già state realizzate nel primo anno di vita di Kaleidos. In ambito culturale la banca ha sostenuto il progetto “Your Future You” della 21 Gallery per promuovere la valorizzazione del talento artistico dei giovani studenti italiani e l’iniziativa “Economia della Bellezza”, che ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio italiano, non solo negli ambiti tradizionali come quello naturalistico-paesaggistico, ma anche industriale e imprenditoriale, attraverso il lavoro delle PMI che sostiene con i suoi prodotti e servizi.

La società è inoltre scesa in campo in prima linea a favore della ricerca e della prevenzione sostenendo l’Ospedale pediatrico Bambin Gesù nel progetto di ricerca contro i tumori maligni del sistema nervoso centrale, attraverso una donazione di 3 milioni di euro per la ricerca di nuove terapie innovative nei tumori maligni del sistema nervoso centrale che colpiscono bambini e giovani adulti. La qualità della vita dei propri dipendenti e un corretto equilibrio tra privato e lavoro è un altro di quegli aspetti imprescindibili per Banca Ifis, la quale ha così dato vita a una serie di progetti a favore dell’inclusione e del benessere delle proprie persone, a partire da “MyIfisWork”, un innovativo modello di organizzazione interna basato sull’utilizzo intelligente e flessibile del lavoro da remoto che consente ai dipendenti di decidere in autonomia quando e come ricorrere allo smart working. Il welfare aziendale non poteva rimanere escluso dagli interventi di rafforzamento, ragion per cui è stato potenziato con l’attivazione di mutui e pacchetti assicurativi dedicati.

Parallelamente, per favorire il benessere psicofisico delle proprie persone, ha dato vita al progetto “Nuvola della Salute” che si articola in tre aree. “Ifis PreveniAmo”, ciclo di incontri settimanali di sensibilizzazione e prevenzione in collaborazione con professori e medici specialisti, “WelfareCare” per sostenere la prevenzione del tumore al seno a beneficio dei dipendenti e dei loro familiari, offrendo anche la possibilità di effettuare esami clinici specialistici quali mammografie ed ecografie e “Welfood”, il servizio di consulenza attraverso il quale ciascun dipendente può liberamente usufruire di professionisti esperti di well-being, quali psicologi, nutrizionisti e consulenti specializzati.