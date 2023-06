Cura Btp per i “conti pigri“ dei risparmiatori abitudinari

ADDIO LIQUIDITÀ sul conto corrente, benvenuti Btp. Ecco l’ultima tendenza che si è fatta strada negli ultimi mesi tra i risparmiatori italiani, piccoli e grandi, grazie a un mix di fattori concomitanti: l’aumento dei tassi d’interesse e la fiammata dell’inflazione. La crescita dei prezzi, che nel 2022 ha toccato l’8,7% e quest’anno dovrebbe rimanere sopra il 5%, ha reso sempre meno conveniente tenere i soldi fermi in giacenza sui conti bancari, che rendono poco o nulla e perdono dunque ogni giorno il loro potere di acquisto. Nello stesso tempo, l’aumento dei tassi ha fatto crescere anche gli interessi liquidati ogni anno dalle obbligazioni, compresi i titoli di stato italiani come i Btp (Buoni del Tesoro Poliennali). Attualmente i Btp di scadenza più lunga (sopra i 20 anni) danno un rendimento netto superiore al 4-4,5%, che scende attorno al 3,5% per i titoli di durata intermedia, cioè attorno ai 10 anni.

Ciò corrisponde a 350 euro di interessi all’anno ogni 10mila euro investiti. Certo, non è una cifra astronomica ed è ben lontana dai rendimenti a cui erano abituati i risparmiatori italiani fino agli anni ‘90 del secolo scorso. Si tratta però di tassi che non si vedevano da molto tempo, dopo quasi 15 anni di ribassi del costo del denaro. È dunque ben comprensibile perché l’ultima emissione del Btp Valore, il Buono del Tesoro Poliennale riservato ai risparmiatori privati, abbia fatto il pieno di richieste: le domande di titoli hanno infatti raggiunto la cifra record di oltre 18 miliardi di euro. L’amore per i Buoni del Tesoro e le obbligazioni ha coinvolto anche i clienti del private banking, cioè gli investitori più benestanti, che hanno un patrimonio finanziario superiore a 500mila euro a testa (e per i quali le banche hanno creato strutture e servizi dedicati). Secondo la previsione dell’Aipb (l’associazione italiana private banking) i flussi di patrimonio investiti dai clienti di fascia medio-alta in obbligazioni e Buoni del Tesoro salirà nel 2023 del 12% su base annua (contro una media di +7% che si registra tra gli altri risparmiatori). La corsa alle obbligazioni, insomma, sembra più accelerata man mano che aumenta l’entità della ricchezza posseduta. A parte i dettagli, però, c’è un trend generalizzato che riguarda un po’ tutti gli investitori. Ed è appunto la tendenza a lasciare meno soldi fermi sul conto corrente, per investirli in titoli che danno interessi più corposi che in passato. A dirlo è l’ultimo Rapporto redatto dal Censis e da Assogestioni, l’associazione di categoria rappresentativa delle società di gestione del risparmio attive in Italia, il cui ufficio studi è guidato da Alessandro Rota (nella foto sopra). Nel 2022, secondo il report, il contante presente tra le attività finanziarie delle famiglie italiane si è ridotto di oltre 20 miliardi di euro rispetto all’anno precedente. A marzo 2023, il valore dei depositi sui conti correnti bancari risultava inferiore del 6,1% rispetto allo stesso mese del 2022. C’è dunque stata una inversione di tendenza rispetto ai dieci anni precedenti, durante i quali la liquidità delle famiglie è invece aumentata complessivamente del 61,8%, per un totale di 470 miliardi di euro.

Oggi, secondo le rilevazioni di Censis-Assogestioni, 4 risparmiatori su 10 dichiarano che nell’ultimo anno, a causa della fiamma dell’inflazione, hanno cambiato le proprie idee su come impiegare i risparmi. Inoltre, il 33% dei consulenti finanziari ha registrato nel corso di quest’anno una più alta propensione dei clienti a liberarsi della liquidità accumulata. Purtroppo resta irrisolto un problema, legato alla scarsa preparazione di molti italiani su temi economici e finanziari.