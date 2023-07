Cripto-attività e fisco: istruzioni per l’uso

"DAL 1 GENNAIO scorso la cessione delle cripto-attività è soggetta a un’imposta sostitutiva del 26% sulla differenza tra prezzo o valore di realizzo e costo o valore di acquisto, purché superi la soglia di 2.000 euro l’anno". Così l’avvocato Andrea Aliberti e il dottor Dario Gallo dello studio Vittorio Emanuele Falsitta & Partners spa sintetizzano a che punto è la regolazione fiscale della materia. "Se le criptoattività sono in custodia o deposito presso un operatore qualificato, sarà quest’ultimo a prelevare e versare l’imposta – precisano – È tassato anche lo scambio tra criptoattività purché non avvenga tra criptoattività dello stesso tipo: ad esempio tra una tipologia di criptovalute e un’altra, nel quale caso lo scambio non è da considerare realizzativo. Inoltre, le criptoattività sono assimilate a beni detenuti all’estero e, se possedute al di fuori del circuito degli intermediari qualificati nazionali, danno luogo al cosiddetto monitoraggio fiscale".

Questo vale per l’oggi e il domani: e per il passato?

"Per il passato è introdotta una disposizione che prevede che le cessioni o permute di criptoattività realizzate in passato comportino comunque (come per la disciplina a regime) il realizzo di redditi, da ricomprendere nella categoria dei “redditi divers“. Lo Statuto dei diritti del contribuente imporrebbe che le disposizioni tributarie non siano retroattive e che le disposizioni di natura interpretativa siano espressamente qualificate come tali dal legislatore".

Con quali conseguenze?

"Nella specie, la disposizione non è qualificata come interpretativa, dovendosi però al riguardo precisare che l’Agenzia delle entrate in difetto di una disciplina positiva aveva fornito una serie di interpretazioni al fine di assimilare la cessione e scambio di criptovalute alla cessione e scambio di valute estere; se la disposizione è da considerarsi di natura retroattiva, occorre precisare che la Corte costituzionale, nei rari casi di norme fiscali retroattive introdotte in passato, le ha fatte salve purché giustificate con un principio di ragionevolezza e nel caso non si realizzi la compressione di principi o valori costituzionalmente protetti. Insomma ci sarebbe da discutere…".

Quindi il legislatore ha introdotto disposizioni di regolarizzazione per "tagliare la testa al toro"?

"Sì, è possibile per tutti i periodi d’imposta fino al 2021 presentare un’istanza di regolarizzazione per il patrimonio detenuto in criptoattività, pagando un importo dello 0,50 % del loro valore annuo per sanare le violazioni all’obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi (invero obbligo ritenuto in passato esistente dall’Agenzia delle entrate; e ci sarebbe da discutere perché legato al possesso all’estero di beni, collocazione all’estero che spesso non si è verificata); tale importo è invece del 4% se le criptoattività hanno prodotto plusvalenze in conseguenza della loro cessione. Inoltre, è possibile “affrancare“ il valore delle criptoattività ancora in possesso al 1° gennaio 2023 con un’imposta sostitutiva del 14%, e la norma potrebbe risultare utile nei casi in cui il costo di acquisto non sia documentabile, cosa tutt’altro che infrequente vista la difficoltà a relazionarsi con operatori che in passato non erano tenuti a particolari adempimenti circa le operazioni intermediate. Insomma, una “patrimoniale“ che può salire fino al 34% complessivo di un valore “composto“".