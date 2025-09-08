Crescita d’impresa e asset intangibili: nasce Mudra

IN UN’ECONOMIA GLOBALE in cui il valore delle aziende è sempre più determinato da fattori non materiali, gli asset intangibili sono diventati la principale leva competitiva. A livello mondiale, il loro valore ha raggiunto la cifra record di 79,4 trilioni di dollari nel 2024, superando di gran lunga il valore degli asset fisici. Questa immensa ricchezza, composta da reputazione, capitale umano, know-how e relazioni, rappresenta oggi il vero motore della crescita delle aziende. Il trend trova conferma anche in Italia, dove le imprese che investono in asset intangibili registrano un margine operativo lordo superiore del 67% rispetto alle altre.

È proprio per supportare le imprese a cogliere questa opportunità e a trasformare il potenziale inespresso in valore misurabile che è arrivata in Italia Mudra, l’advisory company che ha ridefinito il concetto stesso di consulenza strategica. Fondata su un modello innovativo, Mudra è specializzata infatti nella valorizzazione degli asset intangibili, quei fattori spesso non rilevati dai bilanci tradizionali, ma che oggi rappresentano il vero motore della crescita e del successo duraturo. La società è nata nel novembre 2021 dalla visione di Carlotta Silvestrini (Co-Ceo) che l’ha fondata insieme con Diego Barbisan (Co-Ceo e presidente) mentre il nucleo fondatore originale includeva anche Nicola Mosca che oggi porta la sua esperienza nel team come senior advisor. "Mudra vuole rispondere a una sfida concreta del nostro sistema economico: integrare in modo strutturato e misurabile il valore degli asset intangibili all’interno dei processi decisionali delle imprese – spiega Silvestrini – Crediamo che reputazione, capitale umano, cultura e capacità di adattamento non siano elementi accessori, ma leve strategiche fondamentali per affrontare la complessità del mercato contemporaneo. Il nostro obiettivo è contribuire a un’evoluzione profonda del concetto di crescita aziendale, rendendolo più sostenibile, umano e orientato all’impatto".

Integrando competenze scientifiche nella strategia aziendale e trasformando la variabile umana in un asset strategico misurabile, Mudra si differenzia dalla consulenza tradizionale grazie a un metodo strutturato e multidisciplinare che unisce neuroscienze, economia comportamentale e design organizzativo ponendo al centro il concetto di Interaction Field: un ecosistema dinamico in cui persone, tecnologie e stakeholder co-generano valore in modo sinergico e consapevole. Il metodo Mudra è quindi anche una risposta ai dubbi degli imprenditori. I fallimenti aziendali hanno infatti una radice comune, spesso sottovalutata: il fattore umano. Da qui, un Advisory Board dedicato costruisce un percorso su misura.