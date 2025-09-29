Costo del denaro in ribasso: "Favorevole per le crypto"

TASSI DI INTERESSE in ribasso e prezzi delle criptovalute in rialzo. È lo scenario delineato per i prossimi mesi da Adrian Fritz (nella foto sopra), capo analista di 21Shares, società di investimenti specializzata nella emissione di strumenti finanziari legati proprio al mondo delle criptovalute. Dopo un lungo periodo di tassi alti, la banca centrale americana (Federal Reserve) ha imboccato la strada dell’allentamento monetario, cioè si appresta a dar vita a un ciclo di graduali tagli ai tassi di interesse. La prospettiva di una politica monetaria meno restrittiva, unita all’enorme liquidità ancora parcheggiata dagli investitori nei cosiddetti porti sicuri, per Fritz sta creando un contesto favorevole ai mercati azionari ma anche alle criptovalute. Non va dimenticato che non si tratta di investimenti adatti a tutti ma soltanto a chi ha un’alta propensione al rischio.

I prezzi delle criptovalute come il gettonatissimo Bitcoin sono infatti solitamente molto volatili e possono riempire di perdite il portafoglio di chi le acquista nel momento sbagliato. Fatta questa premessa, è innegabile che la fame di rischio nella comunità finanziaria sia in crescita. Negli Stati Uniti, gli indici azionari come lo S&P 500 e il Russell 2000 hanno già mostrato segnali di forza. In particolare, c’è stato un ritorno di slancio delle small cap, le aziende a piccola e media capitalizzazione. Queste società recuperano di solito appeal in Borsa quando i tassi diminuiscono perché beneficiano di un minor costo del credito. Le azioni delle small cap sono però anche molto oscillanti nei prezzi e la loro ripresa viene vista appunto da molti analisti come un indizio di maggiore propensione al rischio tra gli investitori. Allo stesso tempo, migliaia di miliardi di dollari sono ancora parcheggiati in strumenti finanziari sicuri come i fondi monetari e i titoli a reddito fisso che offriranno rendimenti in calo man mano che i tassi scenderanno. "Si parla di oltre 7mila miliardi di dollari che presto potrebbero muoversi alla ricerca di rendimenti più elevati. È un capitale enorme, che non si riverserà soltanto sulle azioni ma anche sulle criptovalute", spiega Adrian Fritz.

Il Bitcoin, in questo scenario, ha già recuperato terreno. La sua quotazione si è stabilizzata sopra quota 115mila dollari. Per il quarto trimestre, secondo Fritz le prospettive restano ottimistiche. "Il superamento del massimo storico di 124mila dollari appare sempre più probabile", sottolinea l’analista. Secondo Fritz, non è tuttavia soltanto il singolo taglio dei tassi a essere determinante, ma soprattutto lo scenario che gli operatori dei mercati finanziari intravedono all’orizzonte, caratterizzato da una maggiore liquidità in circolazione sui listini. Anche altre criptovalute come Ethereum potrebbero trarre vantaggio da questo scenario e superare la soglia dei 5mila dollari, mentre a Washington crescono le discussioni su una Strategic Bitcoin Reserve (SBR), una riserva strategica di Bitcoin creata dal governo Usa, che potrebbe dare uno slancio duraturo a tutto il settore negli anni a venire. In conclusione, oggi c’è un mix di tre fattori concomitanti che potrebbe trasformare gli ultimi mesi del 2025 in una fase cruciale per le criptovalute: la politica monetaria più accomodante, le grandi masse di liquidità pronte a muoversi e il crescente interesse istituzionale, soprattutto nell’amministrazione americana, per il mondo degli asset digitali. Per Fritz il recente taglio dei tassi è stata la scintilla ma sarà la traiettoria della politica monetaria a decidere se il Bitcoin potrà davvero scrivere nuovi record entro l’anno.