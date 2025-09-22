Così Mediolanum ha conquistato la Spagna

È UNA CARRELLATA di numeri, storie e sorrisi a restituire la fotografia dei primi venticinque anni di Banco Mediolanum. Un traguardo significativo per la controllata spagnola del gruppo di Basiglio fondato da Ennio Doris, celebrato con una conferenza riservata alla stampa italiana a Barcellona. Ma anche e soprattutto un trampolino di lancio per continuare a puntare sul futuro, scrivendo ogni giorno una pagina nuova, nel solco dei valori che hanno guidato questa realtà fin dalle origini. Bisogna fare un salto nel Duemila per rispolverare il primo capitolo in terra iberica, quando fu firmato l’accordo di acquisizione tra Ennio Doris e Carlos Tusquets, fondatore di Fibanc, istituto iberico che ha poi cambiato la sua denominazione in Banco Mediolanum. "Erano in lizza altri pretendenti ben più grandi, svizzeri e statunitensi. Eppure abbiamo scelto il modello proposto da Ennio Doris, completamente diverso da quello a cui eravamo abituati in Spagna, ma che si è rivelato essere vincente. Chi ne dubitava, oggi ci usa come esempio", riavvolge il nastro Tusquets, che ancora oggi mantiene la carica di presidente di Banco Mediolanum. Un’avventura cominciata con l’introduzione di un nuovo modello pionieristico nel mercato spagnolo, che ha fatto ricredere anche i più scettici.

"Una storia nata dalla visione di mio padre, Ennio Doris, costruita insieme a una squadra di professionisti permeata da passione ed entusiasmo. Una visione che si basa sulla consulenza, sulla prossimità e sull’ascolto delle persone - conferma Sara Doris (nella foto sopra), vicepresidente di Banca Mediolanum e Banco Mediolanum -. Nel corso del tempo, abbiamo osservato crescere non soltanto l’azienda e la rete dei family banker ma anche la fiducia nei nostri confronti. Abbiamo portato un concetto diverso e quella visione si è dimostrata giusta".

Venticinque anni dopo, il successo è tangibile: Banco Mediolanum conta oggi conta 1.629 family banker (+1% nell’ultimo anno), 478 dipendenti (+12%), 270.750 clienti (+12%) e 14,2 miliardi di euro di patrimonio (+20%) una raccolta netta totale da 1,2 miliardi (+90%), e 877 milioni di raccolta netta gestita (+45%). Ma non solo. Al di là delle cifre, secondo l’indagine Stiga, Banco Mediolanum ha ottenuto il primo posto per soddisfazione della clientela per il sesto anno consecutivo. "Un risultato fondamentale - sottolinea Igor Garzesi, direttore generale di Banca Mediolanum - raggiunto grazie a quel rapporto umano che continua a legarci ai clienti".

Nel frattempo, nonostante gli importanti risultati già ottenuti, la bussola non cambia direzione: continuare a crescere, con coerenza e visione. Anche per questo, è nei piani un rafforzamento della presenza territoriale: a breve sarà inaugurata una nuova filiale a Malaga mentre a inizio del prossimo anno ci sarà un taglio del nastro a Bilbao. "Anche qui in Spagna abbiamo grandi aspettative di crescita - spiega Gianluca Bosisio, amministratore delegato di Banco Mediolanum - e sapere che a 25 anni dalla fondazione siamo il primo istituto di credito di Spagna per soddisfazione del cliente sarebbe per Ennio Doris massimo motivo di orgoglio". Perché sulla scia delle parole pronunciate dallo stesso Doris in un discorso nel 2005, "non è solo un fatto di business".