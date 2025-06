Così Finestate punta i riflettori sulle nuove sfide

UNO SGUARDO al futuro, ma con i piedi ben puntati sull’attualità. Nella suggestiva cornice di Villa Benni, a Bologna, circa 150 imprenditori selezionati si sono così ritrovati in occasione di Finestate, il festival della finanza, giunto quest’anno alla sua quinta edizione. Un appuntamento ormai fisso all’interno dell’estate bolognese, ma anche una serata informale per discutere insieme le ipotesi di un futuro possibile. “Verso un nuovo ordine geopolitico economico mondiale. In mezzo al guado“ è stato il titolo scelto per guidare il confronto. "Il guado è sì un punto scivoloso – spiega Francesco Cenerini, organizzatore di Finestate insieme a Mirko Cocconcelli – ma è anche positivo, perché siamo a metà del fiume: se uno ha le idee chiare, e prende coraggio, si arriva dall’altra parte".

Come da tradizione, il format (che ufficializza il titolo della serata solo a ridosso dell’evento, per ancorare il più possibile il dibattito all’attualità del momento) ha previsto anche una cena informale, prima di dare il via a un importante momento di confronto, non privo di qualche provocazione. Tra i protagonisti del panel, anche Marco Bernardi, presidente di Illumia, che ha riavvolto il nastro per guardare alle prossime sfide: "Da un punto di vista prettamente energetico, le mosse con le quali si è presentato Trump obbligano ora gli attori in gioco, in tutto il mondo, a prendere una posizione. Anche per questo, se torniamo al concetto del “guado“ che ci consiglia il titolo di questo panel, è bene fare attenzione: se si sta fermi e si temporeggia troppo può succedere, per fare una metafora, che arrivi una piena o una tempesta"."L’Europa negli ultimi dieci anni – continua – ha avuto una politica climatica che parte da presupposti senz’altro giusti, ma non bisogna dimenticare che incentivare solamente le rinnovabili e distrarsi completamente dalla risorsa gas può però avere conseguenze da non sottovalutare".

Anche quest’anno, il festival ha potuto contare sulla presenza di Alan Friedman, voce esperta di equilibri globali. Tantissimi i temi affrontati durante il panel, dai dazi fino alle nuove mappe del potere economico globale, con uno sguardo anche all’imprenditoria. "La classe politica e l’imprenditoria sono ben distinte – ha sottolineato – e posso dire che gli imprenditori italiani sono tra i più geniali e flessibili". Infine, presente al dibattito anche Gianluca Pavanello, ceo di Macron, che punta lo sguardo verso le nuove sfide. "Prevedere il cambiamento è impossibile, ma è importante imparare a starci dentro. Come imprese abbiamo l’obbligo di vedere, in ogni discontinuità, quali siano le opportunità".