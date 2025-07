Conto bancario e parità di genere. Il podcast dell’Abi

IL DENARO non è solo una questione di numeri, ma anche di diritti. E tra questi diritti c’è quello, troppo spesso negato, all’autonomia economica delle donne. È da questa consapevolezza che prende forma la nuova iniziativa dell’Associazione Bancaria Italiana (Abi), che insieme all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (Uici) ha trasformato la brochure “Banche per l’autonomia finanziaria ed economica delle donne” in un podcast accessibile anche a chi ha disabilità visive. Un passo avanti sul terreno dell’inclusione economica e dell’uguaglianza di genere, che si inserisce nel più ampio percorso intrapreso dal mondo bancario verso una sostenibilità sociale autentica e concreta. Il progetto – reso possibile grazie al supporto del Centro nazionale del libro parlato dell’Uici – punta a diffondere conoscenze finanziarie di base, come l’uso consapevole di un conto corrente personale, strumento spesso sottovalutato ma cruciale per l’indipendenza economica, soprattutto in contesti fragili.

La trasformazione della brochure in audio è più di una semplice trasposizione tecnica: è un gesto simbolico e pratico, che mette al centro l’accessibilità come principio guida. Perché l’inclusione, anche economica, comincia dalla possibilità di ascoltare e comprendere. E mentre il mondo finanziario discute di numeri e capitali, l’iniziativa dell’Abi ricorda come ogni conto bancario può essere, per una donna, un primo passo verso la libertà.

"Per poter gestire al meglio e in autonomia il denaro, è fondamentale accrescere e aggiornare costantemente le proprie competenze finanziarie" commenta Marco Elio Rottigni (nella foto), direttore generale dell’Abi, sottolineando il ruolo delle banche nel promuovere pari opportunità attraverso un uso consapevole dei servizi finanziari. Il progetto, sviluppato in collaborazione con Federcasse, si propone come risposta anche al fenomeno della violenza economica di genere, una forma subdola ma diffusa di abuso che si traduce in controllo sulle finanze e sulle scelte lavorative delle donne. Spesso associata ad altre forme di violenza – psicologica, verbale, fisica – la violenza economica impedisce alle vittime di emanciparsi e ricostruirsi una vita autonoma.

Proprio per contrastare queste dinamiche, l’Abi, insieme a Feduf (la Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio) e al Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio, ha firmato un protocollo d’intesa per promuovere l’educazione economica come strumento di prevenzione e autodeterminazione.