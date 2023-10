Continua l’anno nero dei piani individuali di risparmio in Italia

DEFLUSSI PER OLTRE un miliardo di euro. È la raccolta negativa registrata dall’inizio dell’anno dai Pir (Piani individuali di risparmio), una categoria di prodotti finanziari (per lo più fondi di investimento), nati per dare sostegno alle piccole e medie imprese quotate in Borsa. I disinvestimenti dai Pir sono considerati una delle cause, forse la principale, del calo dei volumi di scambio a Piazza Affari che ha colpito le azioni delle small e mid cap, le società a piccola e media capitalizzazione (si veda l’articolo qui a fianco). I Piani individuali di risparmio hanno infatti un portafoglio composto in gran parte da azioni di imprese a dimensioni ridotte e sono nati nel 2017, accompagnati da interessanti agevolazioni fiscali.

Chi investe nei Pir e non si fa liquidare il capitale per almeno 5 anni ha infatti diritto a una totale esenzione delle imposte sui rendimenti. Ogni guadagno maturato è esentasse, fosse anche a due o tre cifre. E così, proprio sfruttando questa agevolazione, molti risparmiatori che avevano investito nei Pir appena sono nati, nel 2017 e nel 2018, nei mesi scorsi hanno iniziato a tirare i remi in barca e a riscattare i soldi versati, approfittando della prima finestra utile per non pagare le imposte. L’altra faccia della medaglia di questa corsa ai riscatti è appunto il calo di liquidità nei mercati in cui i piani individuali di risparmio investono, a cominciare dall’Euronext Growth Milan (EGM) dove sono quotate tante aziende che hanno notevole potenziale di crescita ma fatturano ancora qualche milione di euro appena. Ora, dopo la fase calante, per gli analisti i Pir potrebbero trovare finalmente una stabilizzazione.

Secondo la casa d’investimenti Equita Sim, il 2023 si chiuderà con una raccolta negativa di 1,2 miliardi di euro. Poi, entro il 2025, i flussi torneranno positivi per un totale di un miliardo. Questi dati riguardano i cosiddetti Pir ordinari, che investono il loro patrimonio in azioni e altri titoli quotati in Borsa o su altri mercati regolamentati. Ci sono poi anche i cosiddetti Pir alternativi, che investono invece il capitale anche in azioni e obbligazioni di società non quotate in borsa. Per questa categoria di prodotti, le stime di Equita sono ancor più ottimistiche e prevedono che i Pir alternativi possano raggiungere un patrimonio di 10-15 miliardi entro i prossimi 5 anni.

Andrea Telara