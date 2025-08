Consultinvest. Reddito entra tra i fondi al top in Europa

UN ITALIANO tra i primi dieci in Europa. È il traguardo raggiunto dal fondo Consultinvest Reddito, prodotto che investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni ed è domiciliato nel nostro Paese. Nello specifico, Consultinvest Reddito ha ottenuto un rating 5 stelle, cioè la massima valutazione possibile da parte di Morningstar. Quest’ultima è una delle principali agenzie al mondo che assegna rating finanziari ed è specializzata da decenni nella valutazione dei prodotti del risparmio gestito come i fondi comuni di investimento. Il rating a 5 stelle assegnato Consultinvest Reddito da Morningstar riguarda il segmento Diversified Bond (cioè obbligazionari diversificati) e consente al fondo di posizionarsi tra i sette migliori prodotti della sua categoria nel Vecchio Continente. In cabina di regia, a curare le strategie d’investimento del portafoglio c’è Maurizio Vitolo che non è soltanto un fund manager ma è anche il fondatore e l’attuale amministratore delegato del gruppo Consultinvest, che a sua volta controlla al 50% una società di gestione del risparmio (Consultinvest Sgr), partecipata per la restante metà dalla Cassa di Ravenna guidata da Antonio Patuelli.

Lanciato nel 1996 e con asset oggi superiori ai 100 milioni di euro, il fondo Consultinvest Reddito ha messo a segno una performance positiva del 6,17% in dodici mesi (dati aggiornati al 10 giugno 2025), ben oltre la media dei prodotti della stessa categoria che si ferma a +4,69%. I rendimenti sono positivi e sopra la media anche su orizzonti temporali più lunghi: +4,51% annuo negli ultimi tre anni e +4,2% annuo su base quinquennale, a fronte di una perdita media di 1,60% registrata dall’indice Morningstar Eurozone Core Bond (un paniere di titoli che raggruppa le più importanti obbligazioni negoziabili sui mercati europei). La chiave del successo, secondo un comunicato diffuso da Consultinvest, è una gestione attiva, dinamica e consapevole, che ha saputo affrontare le fasi di volatilità dei mercati obbligazionari, sfruttando con attenzione il bilanciamento tra titoli governativi e corporate (cioè emessi da società private).

A queste qualità, secondo Consultinvest, si aggiunge una gestione accorta della duration (detta anche durata media finanziaria), un parametro che gli addetti ai lavori utilizzano per misurare quanto un portafoglio investito in obbligazioni risulta esposto agli effetti delle variazioni dei tassi di interessi. Notoriamente, infatti, gli aumenti o i tagli del costo del denaro attuati dalla banca centrale fanno variare i prezzi delle obbligazioni già emesse sul mercato, che acquistano o perdono appeal a seconda delle loro scadenze e del livello di interessi che distribuiscono ogni anno. Se i tassi iniziano ad aumentare, le obbligazioni già collocate sul mercato che hanno scadenza lunga e cedole più basse della media tendono infatti a svalutarsi. Viceversa, se i tassi cominciano a diminuire, avviene invece il fenomeno opposto: le obbligazioni con rendimenti più elevati della media tendono ad apprezzarsi, per la gioia di chi le ha nel portafoglio. Per questo la gestione della duration di un portafoglio obbligazionario è importante ed è determinante nel generare i rendimenti.

Tornando al riconoscimento assegnato da Morningstar, il comunicato di Consultinvest sottolinea un aspetto: "È la prima volta che un fondo italiano di tale categoria, gestito da un team italiano, raggiunge questo traguardo, rendendo ancora più significativo il riconoscimento per la boutique modenese Consultinvest che ha 4 miliardi di euro in gestione e si posiziona nella classifica di Morningstar al fianco di grandi player internazionali". Il rating assegnato arriva tra l’altro in un momento in cui i fondi obbligazionari diversificati hanno molto appeal tra i risparmiatori europei. Dall’inizio dell’anno, secondo i dati diffusi dalla stessa Morningstar, i prodotti di investimento di questa categoria hanno registrato flussi netti di raccolta pari a 2,2 miliardi, confermandosi tra i segmenti più importanti nel settore del reddito fisso, con asset di ben 144 miliardi di euro.

Nel caso specifico dell’Italia, è ben noto che i nostri connazionali siano particolarmente affezionati all’investimento in obbligazioni, non soltanto con l’acquisto diretto di titoli, ma anche attraverso la sottoscrizione di fondi. Attualmente, gli asset investiti in Italia in fondi obbligazionari (non solo quelli diversificati come Consultinvest Reddito ma anche quelli puri che investono solo in una categoria di bond o in una singola area geografica) ammontano a oltre 460 miliardi di euro (secondo i dati dell’associazione di categoria Assogestioni). Si tratta della classe di prodotti con il patrimonio maggiore visto che i loro asset superano ampiamente quelli dei fondi azionari (380 miliardi di euro), dei fondi flessibili (177 miliardi) e dei bilanciati (123 miliardi). Nella prima metà del 2025, i flussi netti di raccolta dei fondi obbligazionari in Italia hanno superato i 9 miliardi di euro. A queste cifre bisogna aggiungere anche quelle relative ai fondi monetari, che investono in liquidità e in obbligazioni di breve e brevissima scadenza.

Gli asset destinati in Italia a questa categoria di fondi superano il valore di 55 miliardi di euro, con flussi netti tra gennaio e giugno 2025 che hanno sfiorato la soglia dei 5 miliardi. L’intera industria del risparmio gestito (che oltre ai fondi include anche le gestioni patrimoniali) in Italia amministra un patrimonio di oltre 2.500 miliardi di euro, attraverso due canali distributivi principali: le banche e le reti di consulenti finanziari presenti su tutto il territorio nazionale. Sono dunque ormai lontani gli anni in cui le famiglie italiane investivano quasi tutti i loro risparmi nel tanto amato mattone o nei titoli di stato come i vecchi e cari Bot i Btp.