Consultinvest fa shopping: "Acquisiremo piccole sim e sgr"

OLTRE 4 MILIARDI di patrimonio in gestione e un obiettivo: superare nei prossimi mesi la soglia dei 5 miliardi, attraverso nuove acquisizioni. Continuano le mire espansionistiche di Consultinvest, società guidata da Maurizio Vitolo (nella foto a destra) e attiva da ben 35 anni nel settore della consulenza finanziaria e del risparmio gestito. "Siamo interessati all’acquisto di sim (società di intermediazione mobiliare) e di sgr (società di gestione del risparmio) di piccole dimensioni", dice Vitolo, che rivela di avere già avviato trattative ora in fase avanzata, con altri player il cui nome rimane però rigorosamente top secret.

Il numero uno di Consultinvest ritiene che il mercato della gestione del risparmio e dei fondi comuni di investimento in Italia si trovi oggi di fronte a sfide impegnative: "Dopo una lunga fase di crescita del nostro settore, il rialzo dei tassi d’interesse spinge gli investitori verso prodotti finanziari un po’ più tradizionali", dice Vitolo con un chiaro riferimento alle obbligazioni e ai titoli a reddito fisso. In questo scenario, è probabile che molte sim e sgr cerchino di unire le forze con altri gruppi, piuttosto che camminare con le proprie gambe e rimanere vulnerabili. Oltre al rialzo dei tassi, uno dei fattori con cui devono confrontarsi i player del risparmio gestito è anche una normativa sempre più stringente, che impone alle società del settore di affrontare costi crescenti per le attività di compliance (cioè di conformità legale per il rispetto delle regole sulla trasparenza e adeguatezza dei prodotti finanziari).

Per quel che riguarda Consultinvest, va detto che il processo di espansione è già iniziato negli anni scorsi. Nel 2019 è stata acquisita infatti la rete dei consulenti finanziari di Alpen Privatbank, istituto tirolese che è diventato contestualmente azionista di Consultinvest con una quota del 3,7%. L’anno successivo, la società guidata da Vitolo ha invece conquistato la maggioranza dell’intermediario assicurativo Multilife per poi proseguire il suo percorso di espansione inglobando Sol&Fin (Solidarietà a Finanza), società fondata da un nome storico della consulenza finanziaria in Italia: Gianfranco Cassol, recentemente scomparso. Più di recente il ciclo di espansione è poi proseguito con l’acquisizione delle società di gestione Borgosesia Sgr e, nel febbraio scorso, di Zenit Sgr. Il gruppo Consultinvest fa leva su una rete di circa 400 consulenti finanziari, attivi per lo più nel nord Italia, in particolare in Lombardia ed Emilia Romagna. "La nostra rete è costituita da professionisti con diversi anni di esperienza alle spalle", dice Vitolo, pur evidenziando la necessità che il mondo della consulenza finanziaria diventi attrattivo anche per i giovani, visto che è attualmente è molto minoritario il numero di chi ha meno di 30 anni e vuole intraprendere questo percorso di carriera.

L’assenza di giovani consulenti può rendere le società del risparmio gestito esposte al rischio di non saper interpretare le esigenze di una nuova generazione di clienti. Vitolo è però convinto che la relazione umana conserverà una certa importanza nelle attività di consulenza pure nell’era digitale, anche perché tra i risparmiatori c’è un grande bisogno di consulenza ancora inespresso.