"Consulenza sartoriale su misura per ogni famiglia"

In momenti di mercati incerti e scenari instabili, come si possono aiutare i clienti a vincere ansie e paure e a fare quindi corrette scelte di investimento?

"La clientela Private di elevato standing richiede una consulenza personalizzata sia dal punto di vista finanziario e sia dal punto di vista patrimoniale in senso lato per tenere conto di tutte le esigenze di cui ogni nucleo relazionale è portatore nel corso del tempo – risponde Angelo Taffurelli (nella foto in alto), responsabile Wealth Advisory di BPER Banca Private Cesare Ponti – Come ogni cliente ha una propensione al rischio ed esigenze di investimento peculiari, analogamente ci sono esigenze di gestione e protezione patrimoniale che si modificano sulla base delle situazioni contingenti e mutevoli della propria persona, della famiglia e di eventi straordinari. Pensiamo a famiglie senza figli o con uno o più figli, magari avuti da diversi partner, subentro di separazioni e divorzi, discendenti o familiari minorenni o comunque fragili e da proteggere, aziende create o ereditate di cui si vorrebbe garantire la continuità nel corso del tempo, considerate alla stregua di un figlio di cui si auspica la sopravvivenza anche oltre la propria vita. Dobbiamo ricordare che una parte preponderante del patrimonio dei clienti private è costituita da cespiti economicamente rilevanti ma sovente illiquidi e non facilmente monetizzabili o frazionabili: immobili, partecipazioni, opere d’arte, collezioni, pleasure asset in generale. Tali cespiti sono i più delicati da proteggere e trasferire sia inter vivos che mortis causa. Infatti, una successione subita e non pianificata potrebbe minare la ricchezza complessiva accumulata nel corso di una vita a causa di comproprietà forzose, divergenze di vedute tra coeredi, necessità di suddivisioni o liquidazioni che potrebbero depauperare il patrimonio complessivo, ingenerare liti e contenziosi tra i futuri eredi e incrementare esponenzialmente l’impatto fiscale di una successione non pianificata".

Sembra una sfida complicata.

"Non lo è con l’approccio e gli strumenti giusti. La vera sfida è creare valore aggiunto sia nel senso di accrescimento economico e sia nel senso di far percepire ai clienti l’importanza di un approccio olistico per soddisfare bisogni complessi in modo sostenibile nel lungo periodo. Il cliente private è sensibile al rendimento finanziario, ai costi, alla volatilità, ma è molto più sereno e soddisfatto se protegge e valorizza tutto il suo patrimonio nel lungo periodo. Nel giro di 5 anni in Italia dovremo fare i conti con l’incremento degli over 65 dal 25% ad oltre il 30% della popolazione. Ci sarà pertanto una concentrazione di ricchezza nelle mani di persone più longeve ma destinate a fronteggiare il longevity risk ovvero la necessità di soddisfare nuove esigenze proprio nel momento nel quale si può divenire più fragili ed emotivamente coinvolti. Non possiamo tralasciare poi l’impatto del passaggio generazionale delle imprese che in Italia per circa l’80% sono costituite da PMI a conduzione familiare che vedono in circa il 45% dei casi imprenditori con più di 60 anni, sovente soci unici o di maggioranza e amministratori unici. Si stima che anche a causa della mancata pianificazione sia in merito alla governance e sia alla titolarità degli assetti proprietari soltanto il 13% delle aziende a conduzione familiare supera la terza generazione. Le previsioni ci impongono una strategia di consulenza globale patrimoniale che, oltre alla consulenza finanziaria personalizzata, tenga conto delle altre tipologie di asset, di variabili macroeconomiche, normative civilistiche e fiscali per assicurare che circa 180 miliardi di ricchezza, che passerà di mano entro il 2030, possa essere fruita dalle generazioni future garantendo contemporaneamente coloro che l’hanno accumulata".

Che cosa fare quindi in questo contesto?

"Posso parlare da un punto di osservazione privilegiato che negli ultimi 14 anni ci ha portato a supportare i nostri banker nei confronti di oltre mille famiglie di clienti private, spesso al fianco dei loro consulenti. E’ fondamentale l’approccio che parta dall’analisi dei peculiari bisogni, desideri, timori e aspettative di ciascun cliente. Da parte nostra mettiamo professionalità, esperienza, terzietà e soprattutto capacità di ascolto e individuazione dei bisogni delle persone. Facciamo un assesment del patrimonio, del nucleo relazionale, e dei bisogni spesso latenti che devono guidare nell’individuare quali strumenti, sia di diritto interno e sia di diritto estero, possano essere efficaci nel raggiungimento degli obiettivi desiderati comparando punti di forza, criticità, aspetti civilistici e fiscali delle varie alternative a disposizione. Ogni situazione presenta peculiarità e caratteristiche uniche frutto del vissuto e dell’evoluzione del contesto e dell’ambiente sociale, familiare e territoriale di riferimento che porta all’adozione di soluzioni sartoriali. Fondamentale è il timing, pensare alla pianificazione per tempo, quando possiamo farlo ma senza urgenza, avere il tempo per comprendere, ponderare, scegliere quale mix di strumenti giuridici statici o dinamici (per citarne alcuni, donazione, patto di famiglia, testamento, holding società di persone o di capitali, polizze estere sulla vita ad alta personalizzazione, trust) sia il più confacente al caso di specie".