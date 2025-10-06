Consulenza bancaria: team giovani e in evoluzione

QUASI 200 TEAM attivi con oltre 420 consulenti finanziari coinvolti e più di 47.000 clienti gestiti. La modalità di lavoro in team in Banca Generali continua a crescere: basti pensare che solo 8 anni fa erano soltanto 6 i team attivi mentre oggi questo strumento, sviluppatosi di anno in anno, interessa circa 16 miliardi di masse. Questo incremento, esponenziale in meno di un decennio, si spiega in modo semplice: la private bank considera la struttura del team come un elemento cardine della crescita favorendo i consulenti sia nel passaggio generazionale sia nel mx e quindi nell’aumento di professionalità.

Tale modalità di lavoro è infatti flessibile per attitudini ed esigenze: da un lato contribuisce a creare un pool di banker con il vantaggio di mettere a fattor comune competenze differenti e creare sinergie, dall’altro favorisce l’integrazione e il passaggio generazionale principalmente tra componenti del medesimo nucleo.

Le recenti implementazioni, la progettualità a cui si sta lavorando nel continuo, dimostrano l’impegno nel migliorare e adattare il progetto team alle esigenze dei consulenti. Un impegno che si è concretizzato anche sul territorio, grazie a un roadshow di sette tappe da Milano a Napoli, passando per Roma, Ancona, Bologna e Padova, che si è svolto da maggio a luglio (con Claudia Moggia, Responsabile Sales Management e Massimiliano Ruggiero, Sales Manager strategico alla guida del team BG People) e ha visto la partecipazione di 300 consulenti finanziari interessati ad esplorare le logiche di team e il coinvolgimento di sei casi di successo che hanno portato la loro esperienza diretta sul campo.

"Il lavoro in team rappresenta una grande opportunità per la professione della consulenza finanziaria", afferma Marco Bernardi (nella foto sopra a destra), vicedirettore generale di Banca Generali. "Mettere insieme le competenze migliori di diversi professionisti, aumenta i risultati e la qualità del servizio offerto ai clienti. Per questo il modello sta crescendo: i nostri team, che sono formati da un minimo di due banker a un massimo di quattro, coinvolgono ormai circa il 20% della nostra rete. Siamo in prima fila nel sostenere e promuovere questa evoluzione del modello di lavoro, che può essere la finestra ideale di accesso alla professione per i giovani. In questo senso – prosegue – il nostro modello prevede infatti anche team verticali, con il ricambio generazionale tra gli obiettivi chiave, realizzato attraverso un percorso comune, in grado di assicurare crescita professionale ai banker più giovani e supporto alle figure più senior".

Bernardi spiega che la domanda di consulenza è in crescita e al tempo stesso il settore registra un’età media in aumento. "Per questo abbiamo accelerato l’inserimento di giovani nella rete attraverso i team, sia per supportare l’attività dei professionisti di maggiore esperienza, sia per formare future competenze, attraverso un travaso di know-how ed esperienza. Formazione e collaborazione, a tutto vantaggio dell’intera rete". Nella prima metà del 2025, sono stati oltre 50 i giovani under 40 entrati in Banca Generali su un totale di quasi nuovi 80 consulenti finanziari entrati in totale: segno che qualcosa sta cambiando. Ma perché la consulenza sta diventando una professione sempre più di squadra e sempre più giovane? Il contesto di mercato, con un’età media dei consulenti finanziari superiore ai 50 anni, richiede sempre di più strumenti volti a supportare la continuità nella gestione dei portafogli mantenendo un alto livello di servizio alle famiglie. La condivisione delle competenze e la capacità di fornire al cliente la solidità data dall’esperienza e l’innovazione portata dalle nuove generazioni, diventano uno strumento fondamentale per offrire servizi sempre più completi e innovativi.

La predisposizione al lavoro in team è cresciuta del 50% in cinque anni (dati Finer), passando dalla media del 17% del 2018 a quella del 34% del 2023. Sono più propensi al lavoro in team (42%) i consulenti finanziari senior con un portafoglio doppio rispetto alla media. Anche le donne sono mediamente più propense al lavoro in team rispetto ai loro colleghi maschi (40% vs. 33%), intravvedendo nel lavoro di squadra un fattivo supporto in grado di capitalizzare le differenti competenze.

Tornando allo sviluppo di Banca Generali, come si evince dalle analisi, nei team che prevedono le

sinergie di competenze, la media dei portafogli coinvolti cresce – da 43 milioni del 2018 a 86,4 milioni del 2025 – e sempre più professionisti coetanei e con portafogli importanti scelgono questo modello per sviluppare maggiormente il proprio business.

Al contrario nei team creati per favorire il passaggio generazionale il portafoglio medio diminuisce col tempo e coinvolge sempre più tipologie di consulenti, anche un numero crescente di giovani che si avvicinano al modello anche con portafogli minori. Un passo concreto per avvicinare e formare i consulenti del domani.