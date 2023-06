Con ‘Made4Italy’ nuove risorse per il turismo

IL TURISMO è considerato da UniCredit uno dei settori di eccellenza del Paese, su cui puntare per accelerare la ripresa. Perciò l’impegno della banca verso questo comparto dalle enormi potenzialità di crescita, visto il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del nostro Paese, non si esaurisce con le iniziative destinate al settore nell’ambito di UniCredit per l’Italia. La banca infatti già nel giugno del 2022 aveva lanciato la seconda edizione di ‘Made4Italy’’ che prevedeva un plafond di finanziamenti da 5 miliardi di euro per le imprese del turismo e dell’agricoltura, con l’obiettivo di favorire un’offerta congiunta tra aziende ricettive e agroalimentari.

"Dopo aver superato l’emergenza legata alla pandemia, il settore turistico conferma ulteriori margini di crescita", spiega Annalisa Areni (foto in alto), responsabile Client Strategies di UniCredit Italia. "Crediamo che la strada da seguire sia quella di favorire un sistema integrato tra turismo e agricoltura, due settori chiave del nostro Paese, che insieme possono valorizzare le identità tipiche dei territori italiani e contribuire ad attrarre nuovi flussi di turismo internazionale". Le linee strategiche di ‘Made4Italy’ prevedono il supporto della banca a progetti che valorizzino il profilo di sostenibilità delle aziende dei due comparti, tra cui il rilancio e la riqualificazione energetica delle strutture ricettive e il sostegno alla transizione digitale. Da giugno 2022 UniCredit ha già erogato finanziamenti per 2,5 miliardi di euro, la metà del plafond messo a disposizione. Oltre che di risorse finanziarie, il progetto consiste anche di una consulenza specifica, con cui la banca ha individuato e sostenuto 16 progetti a livello nazionale con diversi cluster di provenienza (turismo enogastronomico, cicloturismo, turismo industriale). Ecco alcuni dei progetti supportati.

La Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei sapori della Valdichiana senese (foto in alto, a sinistra), in Toscana: è il filo rosso che unisce nove borghi e ne promuove la cultura, le produzioni tipiche, le attrattive naturalistiche e storiche, un viaggio alla scoperta del Vino Nobile e di suoi produttori nelle cantine scavate nella roccia e nel tufo, oltre ad essere un soggiorno di riposo e di svago tra il fascino di opere d’arte uniche e scorci di paesaggio indimenticabili.

Cum (in Emilia Romagna): è l’acronimo che sta per Consorzio Uomini di Massenzatica, una proprietà collettiva di più di 350 ettari di terreno nel comune di Mesola che interseca l’offerta turistica e gastronomica di tre comuni della provincia di Ferrara. Il progetto prevede la ricostruzione dell’ecosistema biologico, del paesaggio ma anche i "corridoi del benessere" per creare percorsi ciclabili o a piedi sono il cuore di questa iniziativa.

Visit Industry (nelle Marche): la regione punta sulle produzioni industriali e sul "saper fare". Con questa iniziativa promossa da Paesaggio dell’Eccellenza e dal gruppo Go World, i pacchetti turistici tematici spaziano dalle visite in cantina alle aziende che producono fisarmoniche, fino a quelle che puntano sull’offerta gastronomica, della moda, dei giocattoli e del design.