Con acquisizioni e alleanze Generali punta a Usa e Asia

UN’ACQUISIZIONE STRATEGICA insieme con l’avvio di una partnership di lungo termine con un gigante asiatico della finanza. Con le operazioni annunciate all’inizio di luglio, il gruppo Generali si espande così a livello globale sul fronte dell’attività di asset management. L’acquisizione è quella di Conning e delle sue controllate mentre la partnership è quella con Cathay Life, controllata di Cathay Financial Holding, che diventerà azionista di minoranza di Generali Investments Holding. Generali Investments consolida una posizione leader nell’insurance asset management, favorendo l’ingresso nel mercato strategico americano. Con l’acquisizione, l’asset management di Generali entra fra i primi 10 asset manager europei, passando dal 13° al 9° posto con 650 miliardi di euro di Asset under management (Aum), ovvero il totale dei fondi gestiti.

Conning e le sue controllate sono tra le principali società di asset management a livello globale (terzo operatore privato in America) dedicate alle compagnie assicurative e ai clienti istituzionali con circa 144 miliardi di Aum. L’acquisto di Conning da Cathay Financial Holding, una delle più rilevanti istituzioni finanziarie in Asia, rientra nel piano strategico di Generali “Lifetime Partner 24: Driving Growth“ che prevede l’opportunità di crescere rilevando competenze gestionali e allargando lo spettro a livello distributivo e geografico.

L’acquisizione del resto accresce per Generali le opportunità complementari nell’insurance asset management e porta nel gruppo guidato da Philippe Donnet (nella foto a sinistra) nuove competenze nell’insurance alternative credit, nell’emerging market debt e nel real estate debtequity tramite le due controllate di Conning. "Questa operazione – commenta Carlo Trabattoni (nella foto a destra), Ceo Asset & Wealth Management di Generali - favorisce la creazione di valore sostenibile per entrambe le società e per i clienti terzi, grazie alla forte complementarità tra l’Asset Management di Generali e Conning. Ci rafforza come distributore leader a livello mondiale di soluzioni di investimento diversificate, con nuove competenze dedicate alle compagnie assicurative e ai clienti istituzionali. Per la nostra attività di asset management i benefici sono rilevanti: integrano capacità di investimento differenziate e di alta qualità, rafforzano la nostra attività attraverso la base clienti di Conning negli Stati Uniti e in Asia e ci permettono di sviluppare un’offerta completa per i nostri clienti e un brand attrattivo per i migliori talenti".