Casta Diva in linea col piano triennale. Nel 2026 obiettivo 153 milioni di euro

VENTI ANNI FA, nel 2005, Andrea De Micheli (nella foto a destra) era già un affermato manager sulla 50ina con una bella carriera alle spalle. La sua storia di imprenditore, però, era di fatto ancora tutta da scrivere. A scriverla ci ha pensato lui, trasformando una piccola casa di produzione di spot pubblicitari, che allora fatturava 4 milioni di euro, in una multinazionale della comunicazione e degli eventi dal vivo che si chiama Casta Diva Group, è quotata alla Borsa di Milano, ha sedi in quattro continenti, oltre 200 collaboratori, 150 clienti attivi e più di 120 milioni di euro di ricavi a fine 2024. Come c’è riuscito? Secondo De Micheli, la combinazione vincente è stato un mix di visione imprenditoriale, scelte mirate e, soprattutto, una strategia di acquisizioni che ha permesso al gruppo di crescere anche nei momenti più difficili.

"Siamo stati i primi nel nostro settore a quotarci sul mercato Euronext Growth di Piazza Affari nel 2016", racconta il presidente e amministratore delegato di Casta Diva , "raccogliendo capitali preziosi per finanziare la crescita. Abbiamo compreso presto che, in un mercato frammentato, potevamo diventare un polo di aggregazione grazie alla diversificazione dell’offerta, alla presenza internazionale e un agevole accesso al mercato dei capitali". Le acquisizioni di Casta Diva sono state ben 18 in 20 anni e hanno scandito l’evoluzione della società. Una svolta importante è arrivata di fronte a un avvenimento che, per le aziende come quella fondata da De Micheli, sembrava quasi un colpo mortale. Stiamo parlando della pandemia del Covid 19 che aveva bloccato praticamente tutto: incontri, produzioni e qualunque attività economica avesse a che fare con gli eventi dal vivo. "Dopo una prima fase di disorientamento, quando il nostro lavoro era diventato letteralmente illegale, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo capito che una delle strade migliori per uscire dal tunnel era quella di spingere sulle acquisizioni", dice ancora il fondatore di Casta Diva, "in un momento in cui anche i nostri competitor erano più inclini a unire le forze. Già nel 2020", continua De Micheli, "abbiamo identificato un paio di target giusti e nel 2021 abbiamo raddoppiato il fatturato, portandolo a 30 milioni, per poi passare a 84 nel 2022 e 111 nel 2023". La marcia di Casta Diva, però, è continuata anche dopo, quando il gruppo ha aggregato altre società del suo settore come First Class, agenzia di congressi medici e Artificio Italiano, specializzata in grandi eventi celebrativi come le prossime Paralimpiadi, aggiudicandosi l’organizzazione della cerimonia di chiusura. Più di recente, il gruppo fondato da De Micheli ha puntato sul ramo eventi di Prodea Group, altro player con una lunga tradizione. L’obiettivo dichiarato è quello di diventare un "campione nazionale" da 200-300 milioni di fatturato, capace di competere con le maggiori agenzie europee. "È un obiettivo che vogliamo raggiungere nell’arco di pochi anni", dice il fondatore di Casta Diva, "ma molto dipenderà dalle opportunità che troveremo sul mercato. Sulla nostra scrivania il dossier acquisizioni è sempre aperto e guardiamo anche all’estero, per esempio ai paesi arabi dell’area del Golfo Persico, dove i margini di crescita per il nostro settore sono ancora notevoli".

Oggi la struttura del gruppo si articola su due pilastri: la live communication e la video production. Il primo, che rappresenta la fetta più rilevante del business, comprende società come G2 Eventi e Genius Progetti, specializzate in eventi aziendali e di lusso, oltre al Blue Note di Milano: uno dei templi mondiali del jazz che ha chiuso la scorsa stagione con 90.000 ingressi in 211 giorni di spettacoli e oltre 220 sold out, per un fatturato vicino ai 6 milioni di euro. E tanti grandi nomi che si alterneranno sul palco nelle prossime settimane: da Amii Stewart a Simona Molinari, passando per Matthew Lee, Raphael Gualazzi ed Elio. Sul fronte della produzione video, il gruppo opera attraverso Casta Diva Pictures che rappresenta una delle più ampie reti di produzione pubblicitaria con diverse filiali in tutto il mondo, e altre case di produzione acquisite di recente come Akita Film ed E-Motion. Qui si realizzano spot, contenuti multimediali per le aziende, format televisivi con centinaia di ore di programmi tv e produzioni su scala internazionale, con clienti che spaziano dall’automotive al lusso, fino alle grandi multinazionali del largo consumo.

Dal 2024 l’impegno del gruppo si è concentrato su un nuovo progetto, chiamato GenZ Pact, un piano di iniziative per valorizzare i giovani della cosiddetta generazione Z, i nati a cavallo del terzo millennio, nel pieno dell’era digitale. "L’obiettivo strategico del GenZ Pact", dice De Micheli, "è far diventare Casta Diva il best place to work, il miglior luogo in cui lavorare per la GenZ e il miglior consulente per i clienti che vogliono comunicare con questo target prezioso. Della generazione Z fanno parte infatti quei ragazzi nati con i social che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro. Sono i primi ad essere cresciuti con due identità, quella digitale e quella reale". De Micheli si dice certo che integrare le loro competenze e il loro approccio dirompente in Casta Diva porterà il gruppo a essere "più competitivo in un mercato dove le nuove generazioni saranno sempre più protagoniste". L’impegno sulla GenZ è sfociato nella creazione di una vera e propria agenzia di comunicazione ed eventi focalizzata sulle nuove generazioni (nella foto in basso il team): si chiama agenZy ed è stata creata in collaborazione con eGroup, società specializzata nel segmento dei nuovi media digitali. Grazie all’impegno nei confronti delle nuove generazioni Casta Diva ha ricevuto il premio Areté nell’ambito del Salone della Csr e dell’Innovazione Sociale all’Università Bocconi di Milano.