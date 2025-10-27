"Capitali pazienti per le imprese del made in Italy"

C’È UNA METAFORA "agricola" che ricorre spesso parlando con Tommaso Paoli (nella foto sopra) fondatore e ceo di Nuo: "Ogni azienda è una pianta. Il compito dell’investitore non è spremerla, ma farla crescere con il ritmo giusto". È questo, in fondo, il manifesto di una realtà come Nuo, un po’ atipica nell’ecosistema italiano degli investitori di private capital. Non si tratta infatti di un fondo di private equity, ma di una società di partecipazioni con sede a Milano che investe in aziende italiane attive nel settore dei beni di consumo. Con i fondi di private equity, però, Nuo ha una caratteristica in comune: acquista partecipazioni in aziende non quotate, con l’obiettivo di accompagnarle in un percorso di crescita e sviluppo in un orizzonte temporale medio-lungo. Nuo è nata nel 2016 da un’idea di Paoli, manager con un passato in grandi società di consulenza strategica e nel gruppo Intesa Sanpaolo, dove si è occupato di fusioni e acquisizioni e di altre attività di banca d’investimento. Il suo obiettivo? Oggi è quello di aiutare imprese solide e radicate nel territorio a crescere all’estero, senza snaturarne identità e indipendenza. La società impiega capitali privati di poche famiglie imprenditoriali internazionali, non di fondi o investitori istituzionali. "Sono famiglie abituate a investire con pazienza", racconta Paoli, "e noi con loro facciamo investimenti di lungo periodo". Finora hanno messo sul piatto oltre 400 milioni di euro in 14 operazioni che spaziano su vari settori, dal food (Venchi, Andriani,) alla moda (Slowear, Subdued), dalla cura della persona (Proraso, Marvis) fino all’abbigliamento tecnico (Scarpa, Montura) e alla nautica (Sacs). Il risultato di questi investimenti è una crescita del 30% dei ricavi aggregati nell’ultimo anno e un export medio della produzione pari al 55%, segno che il made in Italy, se ben gestito, sa parlare al mondo. Nuo può entrare nelle società partecipate con quote di minoranza o di maggioranza, ma sempre con una visione industriale di lungo termine. "Restiamo nelle aziende finché siamo l’alleato giusto", sintetizza Paoli. Niente orizzonti rigidi di 5 o 7 anni come per gran parte dei fondi di private equity ma tutto il tempo necessario per creare valore. Le storie imprenditoriali degne di nota non mancano. Per esempio quella di Ludovico Martelli, casa che controlla i marchi Proraso e Marvis, che ha raddoppiato fatturato e l’ebitda (margine operativo lordo) portando dal 25 al 50% la quota estera del giro d’affari, grazie anche al supporto operativo degli uffici Nuo in Asia.

Il marchio cioccolato Venchi ha superato i 200 store nel mondo, con un fatturato più che raddoppiato mentre Andriani, specialista della pasta senza glutine, aprirà a breve uno stabilimento in Canada dopo aver portato i ricavi da 70 a oltre 120 milioni. A questo insieme di società si è aggiunta a luglio Bialetti, marchio di moke per caffè, di cui è stato acquisito oltre il 78%. La formula si fonda su alcuni pilastri: capitale umano al centro, identità dei marchi da preservare, sostenibilità come driver reale. L’80% delle aziende del portafoglio ha già dei piani Esg strutturati, cioè legati al tema della sostenibilità ambientale, della responsabilità sociale e della trasparenza. Un terzo delle aziende partecipate ha invece lo status di B Corp, cioè società dotata di una certificazione che attesta il raggiungimento di un punteggio minimo nel campo della sostenibilità. Nuo oggi guarda avanti: "Siamo partiti da mezzo miliardo di euro e puntiamo a un miliardo di capitali nei prossimi anni", conclude Paoli.