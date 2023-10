Cambia il mondo assicurativo:: "Servizi e polizze per gli over 65"

INFLAZIONE ancora alta, tassi d’interesse in aumento e rendimenti dei titoli di stato che fanno gola a molti risparmiatori. Sono tanti i fattori con cui devono confrontarsi oggi le compagnie assicurative italiane, in un anno che non è stato certo esaltante per molti player del settore. Nel primo semestre del 2023 la raccolta delle polizze del ramo Vita, quelle acquistate dai nostri connazionali per investire e far fruttare i propri risparmi, è calata infatti del 9%. Segno evidente che molte famiglie hanno indirizzato su altri strumenti finanziari il proprio gruzzoletto. "Non tutti i gruppi assicurativi si sono però mossi nella stessa direzione", dice Nicola Fioravanti (nella foto sopra), responsabile della Divisione Insurance del gruppo Intesa Sanpaolo e amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Vita, che sottolinea con orgoglio i risultati della compagnia da lui guidata, anche in un contesto di mercato sfavorevole. "Nella prima parte dell’anno", dice Fioravanti, "abbiamo visto crescere la nostra raccolta lorda ma anche i ricavi e l’utile".

Dottor Fioravanti, può dare qualche dettaglio in più?

"Certamente. Nel primo semestre del 2023 abbiamo avuto una raccolta lorda nel ramo Vita di 8,8 miliardi di euro, in crescita del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche la raccolta del ramo Danni è salita, con un incremento del 4% rispetto alla prima metà del 2022 che sale al 10% escludendo le polizze Rc Auto e quelle legate al credito. E sono aumentati di circa il 3% sia l’utile che i ricavi. Aggiungo che il costincome ratio, cioè il rapporto tra costi e ricavi, per noi è di circa 20%, un livello molto basso che non ha eguali nel settore assicurativo. Poi c’è il nostro ottimo solvency ratio, che misura la solvibilità della compagnia ed è pari al 236%".

Guardando ai prossimi mesi e anni, però, non si può negare un fatto: con i tassi più alti e i rendimenti delle obbligazioni in salita, molti italiani stanno riscoprendo il fascino dei Bot e dei Btp, snobbando i fondi e le polizze. Non è uno scenario negativo per voi?

"Oggi il mercato ci pone di fronte a nuove sfide. Le obbligazioni governative e corporate, in particolare i Btp, rappresentano un’alternativa per i clienti che sono attratti da questi rendimenti. Su questo punto, sottolineo un aspetto: ci sono prodotti assicurativi tradizionali, cioè quelli classificati nel Ramo I, capaci di dare la garanzia di protezione del capitale nel continuo, che sono sempre liquidabili e non possono perdere mai valore nel tempo. È vero che chi acquista i Btp non rischia di subire perdite, se li tiene nel portafoglio fino alla scadenza; prima della data di rimborso, però, i prezzi dei titoli possono subire oscillazioni e, come sanno molti investitori che hanno acquistato un Btp un anno o più anni fa, possono esporre al rischio di minusvalenze se il risparmiatore ha bisogno di farsi liquidare anzitempo le somme investite. Le reti distributive della compagnia hanno un ruolo fondamentale nel far comprendere ai risparmiatori questo aspetto. Inoltre, stiamo lavorando per premiare i clienti attraverso bonus e con una revisione strategica della nostra offerta nel ramo Vita, abbinando per esempio alle polizze da investimento anche altre coperture contro diversi rischi, a seconda delle differenti esigenze degli assicurati. È una flessibilità che la nostra ampia gamma di prodotti ci consente di avere".

Quali sono invece le vostre strategie nel ramo Danni?

"Siamo impegnati a sviluppare l’offerta di soluzioni per una categoria di italiani sempre più numerosa: gli ultra 65enni che entro il 2050 saranno il 35% della popolazione, contro il 25% di oggi. Dei 14 milioni di senior che già oggi vivono in Italia, ben l’80% è composta da persone auto-sufficienti che sono portatori di bisogni specifici. E, come compagnia assicurativa, vogliamo pensare anche a loro".

In che modo?

"Con l’estensione delle coperture sanitarie fino a 90 anni, l’offerta di servizi di finanziamento e investimento per integrare i flussi di cassa familiari attraverso il decumulo del capitale costruito in passato e con altre coperture contro rischi imprevisti, per i clienti senior e per i loro caregiver, cioè le persone che prestano assistenza. Inoltre, crediamo che oggi una grande compagnia come la nostra abbia anche il compito di essere un fornitore di servizi ai clienti, integrando così le tradizionali coperture basate sulla sola erogazione di indennizzi. Proprio partendo da questa logica, abbiamo dato vita al progetto “Senior Hub“, che prevede la creazione di spazi fisici nei quartieri delle città, anche attraverso la riconversione delle nostre ex filiali bancarie. In questi luoghi offriremo servizi ai residenti delle zone circostanti, partendo dai loro bisogni. Vogliamo creare cioè degli spazi di aggregazione e partiremo a breve, con un’esperienza-pilota a Milano, dove stiamo ristrutturando gli spazi di una ex-filiale Intesa Sanpaolo. Ricordo, infine, anche il nostro impegno nelle coperture dedicate alla salute, per le quali abbiamo creato InSalute Servizi, una joint venture con Reale Mutua, che si avvale di un network complessivo di quasi 5mila strutture convenzionate e che già gestisce circa 300 mila clienti".

Il mondo assicurativo è stato colpito negli ultimi mesi dal dissesto della compagnia Eurovita per la quale avete dato un contributo al salvataggio.

"Ora è nata una nuova società, Cronos Vita, di cui siamo azionisti assieme alle maggiori compagnie italiane, che inizierà ad operare gestendo il portafoglio di polizze proveniente della vecchia Eurovita, suddividendolo tra le 5 compagnie azioniste".