Borsa e banche. Questo matrimonio s’ha da fare

FAVORIRE LA CRESCITA e lo sviluppo delle medie imprese, promuovendo l’utilizzo degli strumenti e delle opportunità offerti dal mercato dei capitali. Sono questi gli obiettivi dell’incontro "Investing Emilia-Romagna: Imprese, Banche, Borsa: un’alleanza necessaria per far crescere il territorio e competere sui mercati", evento organizzato da Banco Bpm (in particolare da Banca Akros, la corporate e investment bank del Gruppo) in collaborazione con Borsa Italiana e svoltosi al Palazzo di Varignana a Bologna il 3 ottobre. L’obiettivo dell’appuntamento era anche evidenziare come una delle vie maestre per la crescita delle imprese e dell’economia sia costituita dalla quotazione in Borsa, incoraggiando così gli investitori (specialmente quelli istituzionali) a guardare con attenzione alle potenzialità del mercato azionario italiano e all’eccezionale qualità delle aziende del nostro Paese.

All’evento hanno partecipato e dialogato su questi argomenti diverse personalità: il sottosegretario all’Economia Federico Freni che, non potendo essere presente direttamente per impegni di governo, ha registrato un’intervista con il direttore di Class Cnbc, Andrea Cabrini. Presenti anche Claudia Parzani (foto a sinistra, in alto), presidente di Borsa Italiana, Alessandra Gritti, ad di Tamburi Investment Partners, Maurizio Marchesini, presidente di Marchesini Group, Davide Serra, fondatore e ceo di Algebris Investments, e Giuseppe Castagna (foto a destra), ad del gruppo Banco Bpm. Il dialogo tra gli ospiti è stato preceduto dai saluti di Valter Caiumi, presidente di Confindustria Emilia e del gruppo Voilàp, e dai saluti di Luca Manzoni, responsabile Corporate & Investment Banking del Banco Bpm. Subito dopo c’è stata anche l’introduzione di Giuseppe Puccio (foto a sinistra, in basso), direttore Generale di Banca Akros, che ha illustrato una sintesi dei temi del rapporto tra imprese e mercato azionario posti all’attenzione dei partecipanti, Sono state evidenziate da Puccio le rilevanti potenzialità di un sistema economico vocato alla manifattura e attivo nell’export, già molto attrattivo per gli investitori privati ed esteri.

È un sistema basato su un solido tessuto produttivo che colloca il nostro Paese al secondo posto in Europa (e al settimo nel mondo) per valore aggiunto dell’industria e al terzo al mondo per diversificazione produttiva. Puccio ha evidenziato anche le aree di miglioramento nel rapporto tra imprese e mercato azionario, visto che oggi Borsa Italiana ha ancora una dimensione contenuta rispetto alle principali piazze europee, sia per capitalizzazione e per numero di società quotate. Senza dimenticare i margini di crescita derivanti dalla presenza ancora limitata degli investitori istituzionali. Nella sua intervista, il sottosegretario Freni ha messo in luce l’importanza del dialogo e della collaborazione tra il sistema finanziario, le imprese, gli investitori e lo Stato, ricordando come nessuno possa farsi interamente carico, in modo isolato, del concreto rilancio del mercato. "Non lo può fare lo Stato, né lo possono fare i privati", ha detto Freni, aggiungendo che è invece necessario ritrovare le forme di coordinamento tra sistema Paese, imprese, Stato e investitori in modo che tutti questi soggetti possano efficacemente dare impulso alla crescita del mercato dei capitali e rinnovare la nostra economia. "Ed è soprattutto questo", ha detto ancora Freni, "il senso del nostro lavoro con il Disegno di Legge Capitali che costituisce il primo passo di un processo di riforma del mercato dei capitali e che avrà, come secondo essenziale momento, la riforma del Testo Unico della Finanza. Il nostro obiettivo è quello di contribuire a rendere il mercato italiano più attrattivo, fluido e competitivo, al pari degli altri mercati europei".

Claudia Parzani, presidente di Borsa Italiana, ha sottolineato l’importanza del dialogo e del confronto tra tutti gli attori coinvolti nel funzionamento dei mercati, evidenziando come il contesto economico, per quanto particolare, stratificato e con elementi di complessità, sia anche un momento per cogliere occasioni di sviluppo. "Il bisogno di crescita dimensionale è un imperativo di business per le aziende italiane", ha detto Parzani, "in questo orizzonte, credo sia essenziale ricordare quale sia il ruolo appropriato della Borsa e dei mercati azionari". Quest’ultimi sono per Parzani " un ponte in un sistema in cui operano gli imprenditori con le loro aziende da un lato e gli investitori con i loro capitali dall’altro lato". Tra questi due poli ci sono altre istituzioni, come le banche e la Borsa a cui spetta "il compito di collegare e facilitare il contatto tra capitali e imprese, proponendo percorsi, soluzioni e aprendo delle nuove porte. E questo è il momento di aprire più porte possibili, creare opportunità: Borsa Italiana, insieme all’intero network di Euronext", ha concluso Parzani, "è una direzione verso cui guardare con attenzione".

Giuseppe Castagna, ad di Banco Bpm, ha parlato del ruolo delle banche, e in particolare del gruppo da lui guidato, di cui fa parte anche l’investment bank Akros. Castagna ha ampliato il panorama della discussione e delle opzioni che le imprese possono scegliere per la loro evoluzione e il loro successo: "Per noi, ha detto l’amministratore delegato di Banco Bpm, "accompagnare in Borsa un’azienda costituisce senz’altro un traguardo rilevante e, nelle giuste circostanze, una scelta ottimale. Ma non è l’unica tra quelle che un imprenditore può compiere", ha aggiunto Castagna, "in questo senso, il nostro ruolo di banca vicina al tessuto imprenditoriale italiano ci permette di essere un interlocutore ideale, dotato di tutte le competenze e gli strumenti più opportuni per affiancare le aziende e supportarle nelle loro fasi di crescita".