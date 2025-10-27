Bonifici istantanei obbligatori: i vantaggi per i consumatori

È UNO STRUMENTO di pagamento largamente diffuso da quando è arrivato, nel 2017, e lo è diventato ancora di più grazie all’entrata in vigore lo scorso gennaio del divieto di applicare un sovraccosto per il bonifico istantaneo prevedendo commissioni identiche a quelle dei bonifici ordinari SEPA. Ma il regolamento europeo 2024/886 aveva stabilito anche che le banche e i fornitori di servizi di pagamento in Italia e nell’area euro non potessero più rifiutare di ricevere un bonifico istantaneo. Così dal 9 ottobre 2025 è entrato in vigore un ulteriore pacchetto di norme a favore dei consumatori.

Come ricordano ad Altroconsumo, adesso ogni banca dovrà garantire ai clienti la possibilità di inviare bonifici istantanei da qualsiasi conto o piattaforma che già consente quelli tradizionali. In altri termini, tutte le banche dovranno aderire al circuito dei pagamenti istantanei, nessuna potrà più sottrarsi sapendo però che l’importo massimo per i bonifici istantanei è fissato a 100.000 euro. Nello stesso momento dovrà essere operativo un nuovo livello di sicurezza, grazie all’introduzione del sistema di "verifica del beneficiario", che controllerà se i dati del destinatario corrispondono esattamente. In pratica i clienti hanno a disposizione, su tutti i canali dove è possibile effettuare un bonifico, un servizio gratuito – che alcuni istituti già avevano fatto partire nei mesi scorsi – che verifica se il codice Iban inserito corrisponde effettivamente al nome del beneficiario a cui si vogliono inviare i soldi. In questo modo è più facile prevenire errori o truffe legate a informazioni sbagliate. In caso di frodi, infatti, l’immediatezza del pagamento si trasforma in un grande difetto. I soldi sono accreditati sul conto del truffatore in meno di 10 secondi, non c’è tempo per annullare l’operazione.

Sul fronte dei costi, le banche online in passato avevano di fatto azzerato, o quasi, la commissione per l’invio di un bonifico ordinario. Prima dell’entrata in vigore a gennaio del divieto di sovrapprezzo il costo da sostenere per l’invio di un bonifico istantaneo era in media, secondo le rilevazioni di Altroconsumo, di 1,34 euro con un picco di 7,75 euro.

Ora i bonifici istantanei nelle banche online sono gratuiti. Nelle banche tradizionali invece il costo medio di un bonifico disposto online, indipendentemente dal fatto che fosse ordinario o istantaneo era, sempre secondo l’analisi di mercato di Altroconsumo, di 64 centesimi. Il divieto di sovrapprezzo sui bonifici istantanei ha consentito un risparmio notevole rispetto al passato, perché le banche applicavano una commissione che il più delle volte non era fissa ma cresceva percentualmente all’aumentare dell’importo da bonificare.

Ora chi ha un conto corrente in una banca tradizionale può fare per via telematica (app, home banking) un bonifico istantaneo gratuitamente o pagando una commissione poco onerosa. Fare un bonifico online permette quindi un notevole risparmio sulle commissioni rispetto alla stessa operazione disposto recandosi fisicamente allo sportello. Per chi infatti preferisce ancora andare in filiale, il costo medio per effettuare un bonifico ordinario, rilevava Altroconsumo nei mesi scorsi, era di 5,38 euro. Se risultano chiari i vantaggi per i clienti – effettuare trasferimenti in tempo reale, senza vincoli di orario (h24, sette giorni su sette) e senza costi aggiuntivi rispetto ai bonifici tradizionali –, è altrettanto evidente, avvertono all’associazione di consumatori, che le banche conservano il diritto di intervenire in futuro sui costi di commissione. "Non è escluso che, passato il momento di maggiore attenzione, qualche istituto decida di ritoccare all’insù" commenta il direttore delle pubblicazioni Altroconsumo Alessandro Sessa (in foto). È sufficiente avvisare il cliente con 60 giorni di anticipo che il costo del bonifico ordinario aumenta per vedere aumentato anche il costo di quello istantaneo. Se ciò dovesse accadere, o se già ora si ritiene di pagare troppo non solo per i bonifici ma anche per le altre operazioni, si può sempre decidere di cambiare conto corrente trovando con i comparatori online quelli più convenienti per le proprie esigenze.