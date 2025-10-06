Bond vigilantes contro gli eccessi dei mercati

Biocchi

Chi segue i mercati avra qualche volta sentito parlare di “bond vigilantes“, termine anni ’80 per descrivere chi, vendendo titoli di Stato in massa, puniva governi e banche centrali troppo lassisti. Erano una vera e propria “polizia dei mercati”: i rendimenti salivano, i conti pubblici finivano sotto pressione e chi era al potere veniva costretto a maggiore disciplina. Tra i casi più recenti ricorderei il debito greco e poi quello italiano, al tempo dello spread (2011). Oggi qualcuno ne evoca un ritorno osservando il debito francese o l’alto livello di quello statunitense. La categoria dei “censori” dei mercati si è poi allargata e anche sull’azionario esistono figure che svolgono una funzione simile: gli shortisti. Vendendo allo scoperto, essi spingono i prezzi al ribasso e in alcuni contesti possono fungere da calmiere, riportando i valori dei titoli a livelli più realistici. Spesso sono descritti come speculatori senza scrupoli, ma in certi casi svolgono invece un ruolo di riequilibrio, specie quando limitano le euforie, impedendo che la Borsa diventi solo terreno di bolle speculative.

Negli ultimi anni è però emersa una nuova declinazione di ribassisti: gli activist short seller, che non si limitano ad agire sui mercati, ma accompagnano la loro attività creando dossier critici, che poi diffondono per convincere altri investitori della sopravvalutazione dell’azienda che prendono di mira. Lo fanno dichiarandosi a priori già short sul titolo, per lucrare se il prezzo scende, proprio come sta accadendo di recente su Brunello Cucinelli. Una società chiamata Morpheus, dopo avere venduto allo scoperto, ha diffuso un attacco pubblico a Cucinelli, amplificato dai media. Il titolo ha perso in una sola giornata oltre il 17% e solo dopo avere lasciato sul terreno 1/4 della sua capitalizzazione ha iniziato a rimbalzare.

E qui sta il nodo: i bond vigilantes costringevano i governi alla disciplina e gli shortisti “classici” correggevano gli eccessi, quanto è invece più ambiguo il terreno su cui si muovono questi nuovi attori? Ineccepibile fare emergere criticità sottovalutate, ma dove finisce l’interesse collettivo e dove inizia il conflitto di interessi privati? Chi scrive un report negativo e guadagna direttamente dalla caduta che contribuisce a innescare, agisce eticamente o è da censurare? Il caso Cucinelli dimostra il peso di analisi del genere, a prescindere dalla veridicità delle accuse e lascia una domanda aperta: se per caso Cucinelli avesse ragione (come sostiene nel suo comunicato), chi rifonderà tutti gli azionisti del danno subito?