Bankitalia forma i piccoli imprenditori

AIUTARE le piccole e medie imprese ad acquisire competenze finanziarie, spesso carenti in piccole realtà ma necessarie per lo sviluppo delle aziende: è l’obiettivo del programma di formazione ideato e realizzato dalla Banca d’Italia, che ha chiuso il suo primo ciclo di lezioni con l’obiettivo di allargare la partecipazione nella seconda edizione in partenza dall’autunno. Si tratta della prima iniziativa di educazione finanziaria che, a livello nazionale, la Banca d’Italia rivolge ai piccoli imprenditori. Un percorso durato un anno (da aprile 2022 ad aprile 2023), portato avanti in collaborazione con Confartigianato e Cna che ne hanno consentito la diffusione in quasi tutte le regioni italiane, mettendo a disposizione le loro piattaforme di e-learning e il corpo docenti. Circa 250 insegnanti che hanno coinvolto circa 3.000 piccoli imprenditori. Le piccole imprese sono proprio quelle che hanno bisogno del maggior sostengo sul fronte dell’educazione finanziaria, ha spiegato il vicedirettore generale della Banca d’Italia, Paolo Angelini, durante la tavola rotonda ‘Piccole Imprese, Scelte Grandì, che ha tirato le somme della prima edizione del progetto.

Le Pmi, ha detto Angelini, "non hanno la possibilità di assumere personale specializzato e fanno in genere affidamento sulle capacità dell’imprenditore". La pandemia ha reso evidente quanto queste capacità siano importanti: "Le competenze finanziarie si sono associate a una maggiore capacità di assorbire lo shock", perché "i microimprenditori più esperti di finanza detenevano infatti maggiori scorte di liquidità precauzionale e sono stati maggiormente in grado di attivare le misure di sostegno messe in campo dal Governo", ha aggiunto. Il presidente del Cnel, Renato Brunetta, ha ricordato che le piccole imprese in Italia sono più di 4 milioni e che la loro forza "si esprime nella resilienza e nella capacità di innovare, due doti che richiedono competenze manageriali non sempre equamente distribuite rispetto alla geografia industriale" italiana. Competenze di cui la formazione finanziaria è una componente "essenziale" per rendere le imprese stabili.

Per il capo del dipartimento di tutela ed educazione finanziaria della Banca d’Italia, Magda Bianco, il metodo sviluppato da Banca d’Italia, che parte dai bisogni degli imprenditori, andrà replicato ma su più ampia scala: "A partire dal prossimo autunno abbiamo l’obiettivo ambizioso di mettere questo programma a disposizione di migliaia di imprenditori, in tutti settori economici e su tutto il territorio nazionale".

Alberto Levi