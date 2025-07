Bancomat e il programma in supporto alla genitorialità

E’ LA SUA PRIMA relazione di sostenibilità che testimonia il percorso ESG intrapreso di recente da Bancomat e fortemente voluto dalla nuova governance aziendale. La sostenibilità quindi è stata messa al centro della strategia della società e sarà un caposaldo che accompagnerà i prossimi passi del circuito di pagamento più diffuso e riconosciuto in Italia, uno dei principali attori nel mercato dei pagamenti, con oltre 2,7 miliardi di transazioni annuali per un valore di circa 200 miliardi di euro. Con il suo ecosistema integrato, Bancomat soddisfa le esigenze di milioni di italiani, offrendo ogni soluzione dai prelievi tradizionali ai pagamenti digitali. "È un vero piacere contribuire alla costruzione della nuova strategia di Bancomat, integrandola con elementi ESG che generano cultura, attrattività e inclusione – commenta Paola Giacomantonio, Chief HR Officer –. Siamo convinti che questo percorso ci aiuterà ad attrarre e trattenere i migliori talenti, in coerenza con il nostro piano di crescita. Questi sono solo i primi passi di un percorso che, grazie al supporto del nostro Ceo, del Comitato, di FSI e di tutti i team coinvolti, diventerà parte del nostro modo di lavorare, ben oltre gli obblighi normativi".

La sostenibilità andrà quindi di pari passo con gli obiettivi posti dal piano industriale 2025 – 2029. Sul piano sociale, innanzitutto, ci sono le persone in primo piano. L’azienda ha lanciato l’iniziativa "B-Parent", a supporto della genitorialità e dell’equilibrio tra vita privata e lavorativa. Il programma prevede infatti congedi paritari, flessibilità, permessi retribuiti e un bonus alla nascita, e ha registrato un tasso di adesione del 70%, con il 66% delle adesioni provenienti da uomini. Segnale quest’ultimo, che dimostra come questi strumenti siano richiesti dai nuclei familiari, garantendo una continuità lavorativa anche alle neomamme, e contrastando così il fenomeno dell’abbandono del lavoro post gravidanza (fenomeno in crescita nel nostro Paese). La società ha poi confermato e potenziato strumenti di welfare e wellbeing: smart working, polizze sanitarie familiari, borse di studio per i figli e la possibilità di conversione del premio in servizi welfare, oltre a rinnovare il sostegno al FAI – Fondo Ambiente Italiano. Le persone sono in prima linea anche per supportare le comunità locali e fare rete sul territorio: i dipendenti Bancomat infatti, grazie alla partnership con Banco Alimentare, nel 2024 hanno preso parte a diverse giornate di volontariato aziendale con il coinvolgimento del 55% dell’organico e hanno effettuato donazioni equivalenti ad oltre 259.000 pasti. Una collaborazione, quella con il Banco Alimentare, che si è ampliata nel corso del 2025 in seguito all’inaugurazione della nuova sede societaria con conseguente introduzione della mensa sostenibile, che ridistribuisce l’invenduto al Banco Alimentare per supportare famiglie e comunità vulnerabili. In ambito ambientale invece l’azienda evidenzia le caratteristiche del nuovo headquarter, in cui Bancomat si è trasferita ad aprile: l’edificio è stato certificato BREEAM "Very Good", è accessibile tramite mezzi di mobilità elettrica e condivisa, e gli spazi sono stati progettati per favorire collaborazione, inclusione e riduzione degli sprechi. In ambito governance, infine, Bancomat ha poi affidato alla Divisione Risorse Umane il coordinamento del framework e la promozione della cultura aziendale sulla sostenibilità.