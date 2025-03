Banca Generali, polizze multi-ramo per rispondere a più esigenze

Andrea Ragaini, vice-direttore generale di Banca Generali, in un tempo di grande incertezza come l’attuale come si mettono al sicuro i risparmi ottenendo anche ritorni dal proprio investimento?

"Il 2025 sarà ancora fortemente influenzato dall’andamento dell’ inflazione, dalle politiche monetarie attuate delle banche centrali, dalle politiche fiscali e dal perdurare delle tensioni geopolitiche; sarà però un anno in cui la crescita globale sarà superiore al 3% e sarà trainata ancora una volta dagli Stati Uniti. L’Asset Class preferita da tutti gli esperti di investimento continua ad essere l’azionario, in virtù della crescita degli utili attesi per le aziende ed all’aumento di produttività favorita dall’intelligenza artificiale, ma le previsioni sono ancora favorevoli anche alle obbligazioni, supportate da tassi reali (depurati dall’inflazione) ancora positivi. Per quanto riguarda i bond, l’abbassamento dei tassi a breve rende interessante la parte “media” della curva dei tassi, quindi le obbligazioni a 3/5 anni in cui si riesce meglio a cogliere i differenziali tra discesa dei tassi e aspettative dei prezzi".

In questo nuovo scenario, i prodotti assicurativi possono garantire rendimenti e sicurezza: ma quali prospettive temporali bisogna avere per scegliere questo genere di polizze?

"Le soluzioni multiramo di Banca Generali sono uno strumento di investimento e diversificazione molto valido. L’investimento può essere sottoscritto in una unica soluzione o con investimenti progressivi. Offrono poi servizi di protezione e servizi salute che sono sempre più importanti alla luce dell’evoluzione del welfare pubblico. Consentono infine una ottimizzazione fiscale in caso di successione. Abbinare copertura assicurativa e pianificazione finanziaria a lungo termine sarà sempre più il vero valore aggiunto della consulenza professionale. Non è un caso che i prodotti assicurativi a contenuto finanziario siano arrivati a rappresentare il 20% dei portafogli delle famiglie servite dal private banking, per un totale di 232 miliardi di euro a giugno 2024".

Come funziona la polizza multiramo che ha lanciato Banca Generali?

"BG Stile Esclusivo è una vera e propria Suite del risparmio, una polizza multi-ramo che abbiamo messo a punto con lo scopo di adattarsi in modo dinamico alle differenti esigenze dei clienti. Punta a rispondere non solo alle richieste di investimento e valorizzazione del risparmio, ma anche alla domanda di protezione del patrimonio, di servizi personalizzati e alla salute".

Nel dettaglio?

"Il primo pilastro della polizza, quello d’investimento, permette di abbinare una componente di sicurezza, con le gestioni separate RiAlto (per ridurre la volatilità), a fondi e strategie finanziarie, sia gestiti internamente dai team di gestione di Banca Generali, sia da Asset Manager Internazionali. Combinando queste componenti si può creare un portafoglio che si adatti al profilo del cliente in termini di orizzonte temporale e propensione al rischio, offrendo diversificazione e rendimento".

Ma quali protezioni include?

"Protezione in caso di morte, maggiorazione per infortunio ed un sistema di copertura in caso di minusvalenza sulla componente d’investimento che fissa il livello massimo raggiunto dall’investimento. In ottica di passaggio generazionale, è prevista la possibilità di mettere a punto un piano di riscatti programmati per gli eredi, distribuiti nel tempo. Potenzialmente agisce come una sorta di “trust” a vantaggio della sicurezza e pianificazione nella vita dei nostri cari. E grazie alla partnership con Generali Welion, sono disponibili servizi di teleconsulto medico generale e specialistico 24 ore su 24 per 7 giorni la settimana, oltre all’accesso a un network sanitario con oltre 13.000 strutture sul territorio".

L’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), ha invitato le compagnie a costruire prodotti che avessero Target Market definiti. Il vostro prodotto segue queste indicazioni?

"La nuova polizza poggia le sue radici sui nuovi indirizzi normativi. Banca Generali si è rapidamente adattata trasformando il cambiamento in opportunità e costruendo un prodotto con 9 percorsi di investimento connotati da profili di rischio ed orizzonte temporale differenti, ciascuno con un proprio Target Market".

La strategia di Banca Generali tiene conto della sinergia di azione con il Gruppo Generali?

"Siamo consapevoli del grande valore che possiamo portare ai nostri clienti grazie ad una compagnia leader come Generali, che da oltre 190 anni sviluppa soluzioni di protezione. Ci sono alcuni progetti interessanti per spingere ulteriormente le potenzialità delle nostre competenze “cross”: ma facciamo un passo per volta".

Il vero risiko bancario si gioca sul futuro del risparmio gestito?

"Noi siamo stati i primi a dare il via alle danze con l’offerta su Intermonte, che è stata uno dei pochi casi anche di ampio successo, con lo squeeze-out al primo giro al termine dell’offerta con le adesioni sopra il 95%. Con Intermonte apriamo una nuova fase di vita della nostra Banca con servizi agli imprenditori ed opportunità per i nostri clienti graze alle forti competenze nella ricerca, nella negoziazione di titoli azionari e nella gestione di strumenti derivati. Poi, numeri della raccolta alla mano, con oltre 6 miliardi di crescita endogena ogni anno siamo in grado di generare uno sviluppo autonomo che non rende obbligatorie le operazioni forzatamente. Negli ultimi 10 anni, sotto la guida del nostro Ceo, la banca è quadruplicata e oggi è sempre di più un punto di riferimento nel private banking nazionale".