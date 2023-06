Banca Bff cresce Da ora attività più diversificate

UN EDIFICIO ALTO 40 METRI con una superficie di 7.350 metri quadri e un impianto di pannelli fotovoltaici capaci di produrre 360 megawattora in un anno. Benvenuti in Casa Bff, che sorgerà a Milano al Portello, quartiere che un tempo ospitava la vecchia Fiera Campionaria. L’edificio non esiste ancora ma vedrà la luce il prossimo anno perché nelle scorse settimane è stata posata la prima pietra. La nuova costruzione ospiterà la sede del gruppo Bff (Banca Farmafactoring), che è il più grande operatore di finanza specializzata in Italia, attivo nello smobilizzo dei crediti commerciali, nei servizi di pagamento e di securities services per la custodia e la negoziazione dei titoli. La banca, che fra pochi giorni presenterà a Londra agli analisti il suo piano industriale, ha una posizione consolidata nel nostro Paese, dove conta 500 dipendenti su un totale di mille in tutto il gruppo. Ma ormai sono importanti anche le attività di Bff all’estero, in Croazia, Francia, Grecia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Spagna.

"La costruzione di Casa Bff ci consente di raggiungere alcuni obiettivi importanti: riunire finalmente in un’unica sede i dipendenti del gruppo basati a Milano, offrendo a tutti noi un luogo di lavoro e di aggregazione unico", ha detto Massimiliano Belingheri, amministratore delegato di Bff Banking Group, che indica però altri obiettivi oltre a quelli puramente logistici. La costruzione nascerà anche, a detta di Belingheri (nella foto), per "aprire la banca alla comunità attraverso spazi condivisi con il quartiere e per contribuire alla riqualificazione di una delle porte di accesso a Milano con un edificio iconico che rappresenta l’identità dell’istituto: trasparente, sostenibile e integrato nella comunità in cui opera".

Fondata nel 1985 da un gruppo di aziende farmaceutiche che avevano l’esigenza di gestione e di incasso dei crediti verso il sistema sanitario nazionale, Bff ha assunto nel tempo tutte le caratteristiche di una banca specializzata. Nel 2010 l’offerta di smobilizzo crediti viene infatti estesa a tutti i fornitori degli enti pubblici (e non soltanto del Sistema Sanitario Nazionale). Contemporaneamente inizia l’espansione all’estero con l’avvio dell’operatività in Spagna. Nel 2013 Bff (attiva inizialmente come società finanziaria) assume lo status di vera e propria banca e nel 2017 decide di quotarsi in Borsa. Infine, nel 2021, attraverso la fusione con Banca Depositaria Italiana (DEPObank), il perimetro delle attività viene esteso ai securities services e ai servizi di pagamento. Ora il gruppo ha deciso dunque di darsi una nuova sede e mettere radici più salde a Milano.