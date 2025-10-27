Autunno controtendenza. Fiducia nella crescita tech

TUTTI SI ASPETTAVANO dei mercati deboli, come spesso avviene in autunno, e invece il mese di settembre 2025 ha sorpreso gli investitori: i listini di Borsa internazionali hanno proseguito la corsa, sostenuti dal taglio dei tassi di interesse della Federal Reserve, la banca centrale statunitense, e dal perdurante entusiasmo per l’intelligenza artificiale, la tecnologia che sta rivoluzionando il modo di vivere, di lavorare e di produrre di miliardi di persone in tutto il mondo. Per la società di gestione del risparmio Swisscanto Asset Management, il rally dei titoli tecnologici resta il principale fattore che guida il mercato.

Il team Multi-Asset Solutions della società, diretto da Nicola Grass mantiene una certa dose di ottimismo e all’inizio di ottobre ha aumentato l’esposizione al Nasdaq, il listino delle azioni tecnologiche americane. Contemporaneamente, i gestori hanno monetizzato parzialmente i guadagni maturati nei mesi precedenti sui mercati emergenti. Tornando all’Occidente, la "narrativa dell’intelligenza artificiale" continua a tenere banco. In America, colossi dell’hi-tech come Oracle e Micron hanno messo a segno rialzi del 40% tra inizio anno e ottobre, mentre Alphabet, la società che controlla il celeberrimo motore di ricerca Google, continua a consolidare la propria leadership. I fondamentali di bilancio del settore tecnologico, insomma, rimangono solidi e il sentiment degli investitori non evidenzia al momento, secondo Swisscanto, un eccesso di entusiasmo. Da qui la scelta della casa di gestione svizzera di rafforzare la posizione tattica sull’indice tecnologico statunitense e mantenere la preferenza per le obbligazioni convertibili, in particolare quelle emesse da società dell’information technology di dimensioni più contenute. Anche nei mercati emergenti, però, la dinamica del settore hi-tech è abbastanza simile agli Usa: il colosso cinese Alibaba ha guadagnato per esempio il 50% nel solo mese di settembre e l’indice Msci EM, che raggruppa le più importanti azioni quotate nei Paesi in via di sviluppo, ha toccato i massimi dal 2007. Tuttavia, Swisscanto ha iniziato appunto a monetizzare una parte dei profitti. Secondo i gestori, infatti, la crescita degli utili non tiene il passo delle valutazioni dei titoli, mentre in Cina si intravedono segnali di rallentamento.

È rimasto invece invariato il sovrappeso di Swisscanto sulle obbligazioni dei mercati emergenti, ancora favorite da rendimenti elevati (anche al netto dell’inflazione) e da un dollaro in indebolimento. Più complesso lo scenario europeo. Le azioni del Regno Unito continuano ad avere valutazioni convenienti ma hanno perso slancio dopo un anno eccezionale. "Per questo", sottolinea Grass, "abbiamo chiuso la nostra scommessa tattica su quest’area geografica". Chiusa anche la posizione sui titoli di stato britannici, e raddoppiate invece le posizioni su quelli australiani, dove ci sono maggiori opportunità. Sempre in Europa, i dazi del 100% imposti dagli Stati Uniti sui medicinali hanno colpito psicologicamente il settore farmaceutico, ma le reazioni restano contenute: aziende come Roche e Novartis potrebbero infatti beneficiare di esenzioni legate ai loro investimenti oltreoceano. Swisscanto mantiene dunque una posizione neutra sulle azioni svizzere e un leggero sovrappeso sul comparto farmaceutico globale. Infine, con i rendimenti obbligazionari in franchi svizzeri tornati negativi, cresce l’interesse per soluzioni alternative. Oro, obbligazioni catastrofali, strumenti legati al private equity ed hedge fund liquidi sono, secondo Swisscanto, pilastri di diversificazione e protezione del portafoglio.