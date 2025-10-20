Assistenza e cura: i bisogni sociali ed economici dei caregiver

OLTRE SETTE MILIONI in tutto. Sono le persone che in Italia si prendono cura di un familiare non autosufficiente. Un impegno spesso gravoso, che coinvolge profondamente la sfera emotiva, relazionale e sociale di chi lo affronta, e la cui consapevolezza è ormai ben presente nel percepito sociale del Paese.

Secondo l’Osservatorio Sara Assicurazioni, infatti, quasi 6 italiani su 10 (cioè il 57% della popolazione) dichiarano di conoscere personalmente oppure tramite parenti e amici qualcuno che ha affrontato o sta affrontando questa situazione. Tra le difficoltà più temute nella terza età spicca su tutte la solitudine, cioè l’assenza di sostegni, di riferimenti e il conseguente rischio di isolamento personale. Questo timore viene indicato da quasi un nostro connazionale su due (cioè dal 42% degli intervistati) come uno degli elementi che in assoluto condizionano maggiormente la quotidianità e l’equilibrio emotivo dei caregiver, ovvero le persone che devono prestare assistenza a un familiare o a un proprio caro.

Ma quali sono, allora, i principali bisogni di chi assiste una persona non autosufficiente? È l’interrogativo che si sono posti gli analisti dell’Osservatorio di Sara Assicurazioni, che hanno stilato un elenco delle necessità considerate prioritarie.

Al primo posto spiccano le misure di sostegno economico (indicate dal 47% del campione esaminato) per far fronte ai costi dell’assistenza, spesso anche molto elevati. Seguono la necessità di conciliare vita e lavoro (37%), l’importanza di un supporto psicologico (35%) e la possibilità di delegare alcune attività quotidiane ad altre persone (25%), per alleggerire il carico fisico ed emotivo. Tra le altre esigenze considerate prioritarie, c’è la necessità di informazioni sulle misure di sostegno disponibili per sé e per la persona non autosufficiente (29%), la formazione specifica sulle attività di assistenza (22%) e la possibilità di accedere a servizi di telemedicina (18%). Interpellati su chi dovrebbe farsi carico dell’assistenza, il 47% degli italiani ritiene che dovrebbe essere la famiglia a occuparsene direttamente, almeno finché le condizioni lo permettono.

Oltre 4 persone su 10 (42%) si affiderebbero al servizio sanitario pubblico, a strutture specializzate (33%), a servizi privati (27%) o a badanti (20%). Un 17% degli intervistati si affiderebbe invece ad associazioni di volontariato. Per far fronte ai costi legati alla gestione della non autosufficienza, oltre ad accedere a forme pubbliche di assistenza, circa un italiano su due (45%) ricorrerebbe ai propri risparmi, mentre circa uno su quattro (23%) considererebbe la possibilità di stipulare una polizza assicurativa Long-Term Care (LTC).

Tra gli aspetti che i nostri connazionali più apprezzerebbero in una soluzione di questo tipo c’è innanzitutto la possibilità di coprire le spese anche in caso di non autosufficienza parziale (41%). Seguono la possibilità di coprire i costi per eventuali ausili speciali (38%) e la convenienza della soluzione (32%).

"L’invecchiamento demografico del nostro Paese sta generando nuovi bisogni sociali, portando in primo piano la sfida della gestione della non autosufficienza", dice Emiliano De Salazar, direttore Vita di Sara Vita (nella foto in alto a destra), che aggiunge: "Questa condizione impatta profondamente sulla qualità della vita sia della persona che ne soffre sia delle famiglie, con ripercussioni che investono in modo significativo anche la sfera economica".

In quest’ottica, De Salazar sottolinea che le polizze LTC di Sara rappresentano "una risposta efficace, perché offrono un sostegno finanziario che può contribuire a ridurre il carico dei costi sulle famiglie e permettere una gestione più sostenibile dell’assistenza".