Assicurazioni in banca: il 65% dei clienti non conosce il servizio

LA BANCASSICURAZIONE, ovvero l’integrazione tra servizi bancari e assicurativi che consente alle banche di offrire anche soluzioni assicurative ai propri clienti, sta vivendo in Italia una fase di crescita significativa, con diverse iniziative dei principali player finanziari per avviare o sviluppare la propria presenza anche su questo specifico modello di business. Ma come percepiscono i consumatori italiani questa modalità di offerta? Quali sono le loro principali esigenze e preoccupazioni? Quali sono le aree di miglioramento per i player di questo settore?

Di recente Ernst & Young ha pubblicato il report “Bancassicurazione: la prospettiva dei clienti” sviluppato sulla base di un’indagine condotta in collaborazione con SWG su di un campione rappresentativo della popolazione italiana di età compresa tra i 25 e i 74 anni. Da questa indagine emergono alcuni aspetti interessanti. Innanzitutto, è significativo che il 65% dei consumatori italiani non conosce o conosce soltanto vagamente il concetto di bancassicurazione. Questo importante gap informativo non solo evidenzia una mancanza di familiarità con un settore sempre più rilevante nelle strategie degli operatori finanziari, ma contribuisce anche a una limitata predisposizione a proteggersi adeguatamente contro eventi imprevisti. Infatti, sebbene il 78% degli intervistati dichiari di pensare spesso al proprio futuro, solo il 50% di questi si sente realmente informato sulle opzioni disponibili per tutelarsi da eventi imprevisti. Queste anomalie evidenziano la necessità di potenziare le strategie di comunicazione e branding del settore, utilizzando in particolare i canali digitali per raggiungere un pubblico più vasto e offrire una migliore comprensione delle offerte. La comunicazione e l’informazione devono giocare un ruolo cruciale non solo per aumentare la consapevolezza degli assicurati, ma anche per superare la diffidenza verso alcuni prodotti assicurativi. Investire in campagne di comunicazione mirate che evidenzino i vantaggi di specifiche coperture assicurative potrebbe contribuire a colmare il divario tra percezione e valore reale del prodotto.

Il canale bancassicurativo si dimostra particolarmente appealing nel segmento dei giovani, tra i 25 e 34 anni. Circa il 40% di questo target si dichiara interessato a sottoscrivere polizze assicurative tramite la propria banca, in particolare per prodotti danni, legati principalmente alla protezione della casa e della salute, oppure per polizze pensionistiche. Tuttavia, per intercettare pienamente questo target, è necessario investire in soluzioni semplici, trasparenti e digitalizzate che rispondano alle abitudini di consumo di questa fascia di clientela. Migliorare la customer experience e integrare servizi innovativi sarà essenziale per incrementare la penetrazione in questo segmento. La tecnologia è un fattore determinante tout court e lo sarà sempre più, soprattutto nel raggiungere il segmento “giovani”, un segmento abituato più di altri a interagire con il proprio intermediario finanziario in modalità full digital attraverso app e piattaforme digitali che consentono di offrire esperienze personalizzate e intuitive.

La possibilità di accedere a soluzioni integrate che combinano prodotti bancari e assicurativi è percepita come un importante valore aggiunto da parte degli intervistati. Questo modello offre non solo una “comodità relazionale”, ma anche una visione più completa delle esigenze finanziarie e assicurative dei clienti, favorendo una gestione più efficiente delle loro risorse. Per il 34% degli intervistati, infatti, la principale attrattiva della bancassicurazione risiede nella possibilità di gestire esigenze bancarie e assicurative attraverso un unico interlocutore. La qualità della consulenza ricevuta, giudicata positivamente dal 47% dei clienti bancassicurativi, emerge come un ulteriore punto di forza del modello. Quest’ultimo aspetto evidenzia l’importanza di una formazione continua per le reti distributive, soprattutto nei prodotti assicurativi danni che, come si evince dall’indagine di EY, hanno ampi spazi di crescita. Nonostante i punti di forza discussi, il modello bancassicurativo presenta alcune criticità e aree di miglioramento. La gestione dei sinistri è considerata ancora un’area migliorabile rispetto alle compagnie assicurative tradizionali: il 75% degli intervistati ritiene che queste ultime offrano una maggiore efficienza e rapidità nella liquidazione dei sinistri. Anche la percezione del costo rappresenta una barriera significativa, il 49% dei consumatori giudica i prodotti bancassicurativi troppo costosi rispetto ai benefici offerti. Per colmare queste lacune, è necessario migliorare la trasparenza delle condizioni contrattuali, ampliare l’offerta di prodotti e investire in soluzioni tecnologiche che semplifichino i processi operativi e la gestione dei sinistri.

Una maggiore enfasi sulla personalizzazione dei prodotti, infine, potrebbe rappresentare una leva importante per rispondere alle diverse esigenze dei clienti. Ad esempio, offrire opzioni modulabili o flessibili che si adattino ai cambiamenti nella vita dei consumatori potrebbe migliorare significativamente la percezione del valore dei prodotti bancassicurativi nel tempo. I risultati della nostra indagine evidenziano, dunque, un quadro ricco di opportunità e sfide per il settore. La combinazione di una comunicazione più efficace, l’ampliamento della gamma di prodotti e un focus su trasparenza e innovazione digitale potranno rafforzare il modello bancassicurativo, contribuendo a migliorare la fiducia dei consumatori e la penetrazione del mercato.

