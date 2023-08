Artigiancredito aumenta i finanziamenti alle imprese

UN PRIMO semestre dell’anno più che positivo che conferma il ruolo fondamentale di Artigiancredito nel fornire le garanzie sui finanziamenti bancari e prestiti diretti alle micro, piccole e medie imprese della Toscana e dell’Emilia Romagna ma anche in altre regioni del territorio nazionale a partire da quelle limitrofe del Centro Italia come Lazio e Umbria e in Liguria. "Concretezza, affidabilità e vicinanza alle imprese di Artigiancredito – spiega Fabio Petri (nella foto a sinistra), presidente di quello che è uno dei consorzi confidi tra i primi in Italia – sono alla base di una semestrale che evidenzia numeri e risultati realmente importanti". In origine Artigiancredito ha operato nel mondo dell’artigianato, mentre oggi si rivolge a tutti i settori imprenditoriali, industria, commercio, servizi, professionisti, agricoltura, con strumenti flessibili per qualsiasi esigenza finanziaria delle imprese, dalle più piccole alle più grandi, con garanzia esclusivamente a prima richiesta – e tempi rapidissimi per l’istruzione della pratica – e finanziamenti diretti. La rete commerciale è rappresentata da personale dipendente, agenti e associazioni di categoria (prevalentemente Cna e Confartigianato). Una rete con numerose filiali provinciali al servizio di un numero di associati in costante crescita e che nel 2024, anticipa Petri, arriverà a 119mila. Soci ai quali oltre ai finanziamenti per la liquidità e gli investimenti vengono erogati leasing, factoring, assicurazione sui crediti, mini-bond per le aziende più strutturate e prestiti online con la fortissima crescita del credito fintech. Ma anche un importante servizio consulenziale che comprende, per esempio, l’assistenza per i bandi nazionali, locali ed europei.

Dall’andamento del primo semestre qual è lo stato di salute delle Pmi socie di Artigiancredito?

"L’aumento dei finanziamenti può essere letta in chiaro scuro. Da una parte infatti non è venuta meno, con la prosecuzione della crisi determinata prima dalla pandemia o poi dal caro-energia e materie prime acuito dalla guerra in Ucraina, la necessità di avere linee di credito per garantire la liquidità alle imprese che altrimenti andrebbero in difficoltà. Dall’altra, però, è significativa anche la richiesta di credito per investimenti, richiesta che mostra capacità di crescita e fiducia sul futuro".

Investimenti che hanno caratterizzato anche questa prima metà dell’anno?

"Il segnale positivo della ripresa degli investimenti ha riguardato in particolare i primi mesi dell’anno, poi, gradualmente, abbiamo assistito a un rallentamento che si è accelerato nell’ultimo periodo".

Il motivo?

"Gli aumenti del costo del denaro con il rialzo dei tassi deciso dalla Bce. La stretta sui tassi rischia di raffreddare la nostra economia e purtroppo a Francoforte non si è tenuto conto del contesto e in particolare di quello specifico delle Pmi italiane. All’effetto tassi si sono poi aggiunte le frenate di mercati di riferimento per l’export delle nostre Pmi come quello tedesco".

Qual è oggi il ruolo di un consorzio come Artigiancredito?

"Quello di evitare gli squilibri tra piccole imprese e banche nei finanziamenti aumentandone il potere contrattuale e la convenienza dei finanziamenti grazie sia alle garanzie che offriamo fino all’80% sia con i finanziamenti diretti con una provvista fornita in particolare dalla Cdp".