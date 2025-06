Arriva il certificato per investire sui robot umanoidi

GLI INVESTITORI alla ricerca di strumenti efficienti per partecipare a tematiche di investimento con prospettive interessanti possono contare su un innovativo certificato. È un nuovo Tracker Certificate Open-End proposto da Vontobel, presente nel campo dei certificati sul mercato italiano dal 2016, e che replica l’andamento dell’indice Solactive Advanced Humanoid Robotics. Tramite questo certificato, gli investitori possono esporsi al tema dei “robot umanoidi”, che rappresentano la frontiera avanzata dell’evoluzione della robotica moderna, capace di combinare ingegneria avanzata, intelligenza artificiale e sistemi autonomi per creare macchine in grado di interagire con il mondo umano in modo fluido e naturale. Le capacità di questa nuova generazione di robot rappresentano un grande potenziale per la crescita di aziende attive in diversi ambiti industriali. Secondo un recente report di Grand View Research, compagnia di ricerca personalizzata in una vasta gamma di settori, tra cui tecnologia, chimica, materiali, sanità ed energia, il tasso di crescita medio annuo costante (CAGR) del mercato globale dei robot umanoidi sarà del 17,5% dal 2025 al 2030.

"Con questo certificato – commenta Jacopo Fiaschini (nella foto), Head of Flow Products Distribution Italia di Vontobel – ci proponiamo di offrire un’esposizione diversificata al tema dei robot umanoidi attraverso un unico prodotto. Inoltre, dal momento che il certificato non ha una data di scadenza fissa al momento del lancio, questo investimento può essere utilizzato anche per un’esposizione a lungo termine".

Gli investitori che sottoscrivono questo nuovo Tracker Certificate Open-End di Vontobel possono infatti posizionarsi su un universo di investimento molto diversificato, che comprende aziende attive negli ambiti più disparati, dalla logistica all’healthcare, dalla mobilità alla produzione industriale. Più in particolare, l’indice costruito dal provider tedesco Solactive, è ribilanciato semestralmente, a marzo e a settembre, prevede il reinvestimento dei dividendi e replica le performance di un portafoglio di 15 aziende selezionate. Si tratta di società attive nello sviluppo di robot umanoidi e di robot di servizio per l’interazione con l’uomo, o che operano nella robotica industriale e autonoma per la produzione e la logistica, nella robotica assistiva e indossabile per la mobilità e per l’assistenza sanitaria, nonché nell’Intelligenza artificiale e nelle tecnologie avanzate per la robotica di prossima generazione.

Alberto Levi