Arca Space Capital investe nelle imprese innovative

UNA DOTAZIONE di 200 milioni di euro. E’ il serbatoio di risorse di cui dispone il fondo Arca Space Capital, una realtà emergente nell’industria finanziaria italiana, che nasce da una joint venture tra due società: Arca Fondi Sgr, specializzata nella gestione del risparmio, e Space Capital Advisors creata da un team di manager e professionisti del private equity. Con quest’ultima espressione, gli addetti ai lavori identificano tutte quelle attività di investimento azionario che avvengono al di fuori della Borsa, cioè in aziende non quotate sui mercati finanziari. Sarà proprio questa l’attività del fondo Arca Space Capital, che ha già realizzato tre investimenti. Il primo in Rina, nota azienda con sede a Genova e attività in tutto il mondo, specializzata nella certificazione e nella consulenza ingegneristica in materia di sicurezza, qualità e sostenibilità per il settore marittimo, per quello energetico e per le infrastrutture. La seconda azienda in cui il fondo ha investito è Mosaiq, una piattaforma di imprese italiane specializzate nel packaging sostenibile nella moda e nella cosmetica. Il terzo investimento è avvenuto in Eurosirel produttore di dispositivi medici, con un focus su cerotti medicali e la cura personale. Una quarta operazione è in fase conclusiva e riguarda una società del settore alimentare.

Trattandosi di aziende non quotate in Borsa, le partecipazioni acquisite non sono ovviamente liquidabili in qualsiasi momento come avviene per le società quotate ed è dunque necessario un investimento con un un orizzonte temporale medio-lungo. Non a caso, il fondo avrà una vita di 8 anni, con una durata di 4-5 anni per gli investimenti in ciascuna azienda. Per ogni società di cui viene acquisita una partecipazione, di maggioranza o di minoranza, l’impegno di Arca Space Capital sarà fino al 15% delle risorse che ha a disposizione, cioè fino a 30 milioni circa, considerando che oggi la dotazione del fondo è di 200 milioni ma l’obiettivo è arrivare a 250 milioni entro agosto.

"Siamo estremamente orgogliosi di aver raggiunto il traguardo dei 200 milioni di raccolta e della fiducia accordataci dai nuovi investitori per sostenere aziende con forte capacità di innovazione e crescita", ha detto Ugo Loeser (nella foto), amministratore delegato di Arca Fondi Sgr, che ha sottolineato un punto: da anni sempre più imprese di valore decidono di non quotarsi sulle borse internazionali o di uscire dai listini. "Oggi, per esempio, il numero di società quotate a Wall Street è dimezzato rispetto a 25 anni fa", aggiunge Loser che sottolinea come i costi associati alla quotazione, anche in termini di perdita di controllo e burocrazia, sono diventati insostenibili per molte imprese". Tra queste ci sono anche tante aziende italiane d’eccellenza, piccole multinazionali tascabili che si tengono ben lontane da Piazza Affari. Per guadagnare, insomma, gli investitori devono guardare anche fuori dalla Borsa. Ovviamente, non tutti se lo possono permettere poiché la platea di riferimento di Arca Space Capital è composta da investitori con un patrimonio di una certa consistenza come i gruppi bancari, le fondazioni, i gestori di grandi patrimoni familiari o i fondi pensione, che tipicamente hanno obiettivi di rendimento a lungo termine.

"Le tre operazioni, realizzate dopo soli 18 mesi dal lancio, rappresentano circa un terzo del capitale raccolto dal fondo", dichiarano Carlo Pagliani ed Edoardo Subert, senior partner di Space Capital Advisors, "prevediamo di continuare a impiegare i capitali raccolti con la stessa velocità di investimento registrata ad oggi ed in linea con gli obiettivi del fondo".