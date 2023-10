Arca Fondi Sgr punta sulle pmi: "Opportunità per gli investitori"

ESPORTANO tanto, fanno utili, sono l’ossatura dell’economia nazionale. Per questo la casa di gestione del risparmio Arca Fondi Sgr crede nelle piccole e medie imprese italiane (pmi) e nelle opportunità che possono offrire agli investitori. Negli anni scorsi, Arca Fondi è stata tra le prime società di gestione a lanciare i Pir (Piani Individuali di Risparmio), una categoria di prodotti finanziari (per lo più fondi comuni) nati nel 2017 proprio per stimolare gli investimenti nelle pmi. Il settore dei Pir, dopo aver raggiunto un patrimonio di 19 miliardi di euro nel 2022, ha avuto una battuta d’arresto e ha registrato una raccolta negativa. I deflussi hanno in primis una ragion d’essere: nel 2022, molti Pir hanno compiuto i primi 5 anni di vita e i risparmiatori che li avevano in portafoglio hanno maturato il diritto a beneficiare delle agevolazioni fiscali. Infatti, chi investe in un piano individuale di risparmio per almeno un quinquennio senza riscattarlo non paga imposte sui rendimenti maturati negli anni precedenti. E così, lo scorso anno non pochi sottoscrittori dei Pir si sono affrettati a riscattare almeno una parte del loro capitale, ben contenti di non pagare neanche un euro di tasse. Molti di questi prodotti hanno infatti alle spalle performance positiva a partire dal 2017.

È il caso anche dei 5 Fondi Pir di Arca Fondi che, a parte il caso di un prodotto bilanciato, vantano tutti un rendimento a due cifre dalla data del lancio. "I rendimenti ottenuti fin dal lancio da tutti i prodotti sono generalmente positivi, in gran parte grazie alla resilienza delle piccole e medie imprese italiane, che hanno capitalizzato le opportunità di crescita sostenute dalle politiche di stimolo economico", dice Andrea Garino (nella foto in basso), responsabile Servizio Prodotti di Arca Fondi Sgr che aggiunge: "Le prospettive future rimangono favorevoli, poiché le valutazioni delle aziende italiane sono ancora lontane dai massimi storici e presentano multipli molto allettanti rispetto ad altri mercati". Di conseguenza, aggiunge ancora il manager di Arca Fondi, "stiamo attivamente promuovendo l’investimento nei Pir attraverso i nostri partner commerciali".

Tra gli obiettivi di Arca c’è però quello di aiutare i risparmiatori a non sbagliare il cosiddetto market timing, cioè a non scegliere il momento sbagliato per posizionarsi sul mercato, acquistando i fondi azionari quando i prezzi dei titoli sono alti. Per evitare questo rischio viene promossa la sottoscrizione dei fondi Pir attraverso dei piani di accumulo del capitale (Pac). Si tratta di programmi di investimento graduale con cui l’investitore acquista le quote dei fondi versando piccole cifre tutti i mesi (per esempio 100 o 200 euro) senza investire il capitale "tutto e subito" in un’unica soluzione. Si evita così di entrare sul mercato al momento meno opportuno.

Un’altra soluzione simile proposta da Arca è il servizio Risparmia e Consolida (R&C) che prevede versamenti programmati nei fondi a scadenze regolari e il disinvestimento automatico dai fondi stessi (per consolidarli in un prodotto a basso rischio) quando ci sono periodi favorevoli e le performance superano un certo livello. I Pir targati Arca fanno parte della folta schiera di prodotti finanziari che puntano sulla cosiddetta economia reale, cioè investono in aziende con un modello industriale solido, legato alla tradizione manifatturiera del made in Italy. Muovendosi in questo filone, Arca Fondi ha deciso di espandere il proprio raggio di azione nel segmento dei private market. Con quest’ultima espressione si intende l’investimento in titoli di aziende non quotate in borsa. È un’attività tipica, per esempio, dei fondi di private equity che acquisiscono quote azionarie in imprese non quotate (spesso di piccole e medie dimensioni) con l’obiettivo di farle crescere e far loro intraprendere un percorso di sviluppo. Per espandersi nei private market la società guidata da Ugo Loeser (nella foto sopra) ha lanciato nei mesi scorsi Arca Space Capital, un fondo di private equity creato in partnership con la società di consulenza Space Capital Advisors. Il neonato fondo investirà nelle piccole e medie imprese italiane con un significativo potenziale di crescita. "Il nostro obiettivo", dice ancora il manager, "è diventare un partner strategico a supporto dei progetti di consolidamento aziendale, di sviluppo internazionale, ma anche del passaggio generazionale, e di operazioni straordinarie come fusioni e acquisizioni".

Tre sono le aree di business su cui si focalizzerà il fondo Arca Space Capital. La prima è quella della transizione energetica, che raggruppa le attività legate all’affermazione di un’economia sempre meno dipendente dagli idrocarburi. La seconda area di business del fondo è connessa al trend dell’invecchiamento della popolazione, che porta alla nascita e allo sviluppo di servizi e consumi tutti dedicati alla terza età. Infine, è previsto un focus anche sull’economia circolare, cioè un modello di produzione e consumo basato sulla condivisione, il riciclo e il riutilizzo dei materiali.

Il tema della sostenibilità e dell’economia circolare è sempre più sentito anche dalle imprese italiane, comprese quelle piccole e medie. Secondo l’Osservatorio CleanTech, nel 2023 il 70% delle aziende dichiara di aver fatto investimenti mirati nell’ambito dell’economia sostenibile.