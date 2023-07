Anche Warren Buffett punta sul Giappone

NÉ EUROPA, né Stati Uniti. In questo momento, tra i mercati finanziari dei paesi sviluppati, al vertice delle preferenze degli strategist di UniCredit c’è il lontanissimo Giappone, troppo a lungo snobbato dagli investitori occidentali. "Nelle conversazioni con i nostri clienti raramente si parla di azioni giapponesi", ha scritto nell’ultimo outlook mensile sui mercati Oliver Prinz, co-chief investment officer di UniCredit Bank Austria, che ha aggiunto: "quando ciò succede, si accenna subito a fattori come la crisi bancaria nipponica degli anni ‘90, ai decenni di deflazione, all’invecchiamento della popolazione e all’elevato debito nazionale, e ogni discussione viene stroncata sul nascere". Si tratta certamente di argomenti validi che scoraggiano l’investimento in azioni giapponesi e rappresentano un rischio. Tuttavia, sottolinea Prinz, è anche importante esaminare più da vicino le opportunità perché forse la reputazione di questa classe di investimento è peggiore di come sia in realtà il mercato.

Già nel 2022, la performance del mercato azionario giapponese ha superato quella dei mercati statunitensi ed europei (escludendo gli effetti dell’andamento dello yen). Questo trend è proseguito nel 2023 e lo ha riconosciuto anche il finanziere statunitense Warren Buffet, uno dei più grandi investitori al mondo, che ha incrementato gradualmente la propria esposizione alle azioni giapponesi nel corso dell’anno. Ma da cosa dipende il rinnovato interesse degli investitori per le azioni nipponiche? Gli argomenti a favore dell’investimento sulla borsa di Tokyo sono diversi: innanzitutto, con l’aumento dei tassi d’inflazione in tutto il mondo, anche la "storica" deflazione in Giappone sembra ormai appartenere al passato, almeno per il momento. Tuttavia, il paese del Sol Levante non è alle prese con aumenti percentuali dei prezzi a due cifre, come in parte è avvenuto in Europa, ma ha un livello di inflazione che potremmo definire "sano".

Tuttavia chi punta sulla Borsa di Tokyo, avvertono gli strategist di UniCredit, deve adottare un approccio selettivo e prestare attenzione alla diversificazione. Tra i fattori da non trascurare c’è l’andamento dello yen rispetto ad altre valute, che può influenzare significativamente il rendimento ottenuto effettivamente dagli investitori occidentali come noi italiani ed europei.

a. t.