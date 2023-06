Anche per i miliardari Il fascino irresistibile dei titoli a reddito fisso

GESTISCONO TANTI SOLDI, in media 2,2 miliardi di euro ciascuno. E anche loro, al pari dei piccoli risparmiatori e dei clienti del private banking, stanno ritornando a investire in titoli a reddito fisso, visto il rialzo dei tassi d’interesse. Stiamo parlando dei family office, cioè quelle strutture che nel mondo finanziario si dedicano alla gestione dei patrimoni milionari o miliardari, appartenenti alle grandi e ricche famiglie imprenditoriali. Dopo tre anni caratterizzati da una riduzione delle partecipazioni in obbligazioni, oggi quasi quattro family office su dieci (38%) prevedono un aumento delle esposizioni sui titoli a reddito fisso nei prossimi cinque anni. A rivelarlo è stata l’ultima edizione del Global Family Office Report, diffusa il mese scorso dal gruppo svizzero Ubs, guidato dal ceo Ralph Hamers (nella foto sotto), che è il principale gestore di patrimoni a livello globale. Sotto i riflettori dei family office, però, non ci sono soltanto le obbligazioni.

Secondo il report di Ubs, infatti, questa categoria di investitori continua a mostrare interesse per i cosiddetti investimenti alternativi, cioè per attività diverse dalle azioni e dai bond quotati sui mercati regolamentati. È il caso dei fondi di private equity, che assumono partecipazioni azionarie in aziende sono quotate in borsa. Oppure dei fondi di private debt, che impiegano il proprio patrimonio nell’erogare finanziamenti diretti alle imprese (anche in questo caso non quotate). Per quanto riguarda gli asset rischiosi come le azioni, i family office continueranno a investirvi ma cambiando le proprie preferenze. Il 34% dei grandi investitori interpellati nel report di Ubs (circa 230 family office in tutto il mondo) dichiara l’intenzione di ampliare l’esposizione dei portafogli verso le azioni dei paesi emergenti, in seguito a una maggiore fiducia generata dalla riapertura dell’economia cinese. Più articolato è invece il sentiment nei confronti degli investimenti in immobili. Per il 2023. i family office prevedono una cauta riduzione delle esposizioni verso il mercato del mattone ma, nell’arco di cinque anni, un terzo degli intervistati nel report di Ubs (33%) prevede di incrementarle nuovamente. Tale orientamento trova origine dal fatto che tassi di cui i tassi d’interesse rimarranno elevati nel 2023, provocando un indebolimento del settore immobiliare e dei prezzi di mercato. Successivamente, un più facile accesso al credito e le valutazioni degli immobili più basse cominceranno, almeno secondo i family office, a sostenere nuovamente il mercato del mattone.

