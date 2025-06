Alleanza digitale per i fondi di private market

UNA NUOVA alleanza strategica punta a trasformare il mondo dei fondi di private market. Clearstream, provider di servizi post-negoziazione del Gruppo Deutsche Börse, e Azimut, tra i principali asset manager indipendenti in Europa, hanno annunciato una partnership per lo sviluppo di una soluzione digitale pensata per semplificare e ampliare l’accesso a questo comparto sempre più rilevante del risparmio gestito. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: aumentare la trasparenza, l’efficienza operativa e la scalabilità della distribuzione, permettendo a un numero crescente di investitori, compresi quelli retail, di accedere in modo più semplice e sicuro a strategie alternative.

Il progetto si fonda sulla piattaforma automatizzata Vestima di Clearstream, potenziata con tecnologia DLT grazie a FundsDLT. L’infrastruttura digitale offrirà una reportistica dettagliata e una gestione evoluta degli asset, oltre a un innovativo modello di conto che consentirà ad Azimut di gestire portafogli multipli di clienti all’interno di un’unica struttura di custodia. Una soluzione pensata per semplificare l’operatività, ridurre i costi e potenziare la reportistica, offrendo informazioni aggregate e anonime sulle posizioni degli investitori. Attualmente in fase pilota, il servizio sarà integrato nei canali di distribuzione di Azimut, incluse le reti di wealth management. Questo dovrebbe favorire una più ampia penetrazione dei fondi di private market in segmenti di clientela tradizionalmente esclusi da questi strumenti a causa della loro complessità e illiquidità.

"Questa partnership riflette il nostro impegno per l’innovazione nel settore dei fondi alternativi – ha commentato Philippe Seyll, ceo di Clearstream Fund Services – Vogliamo stabilire nuovi standard tecnologici, con la massima attenzione a sicurezza, compliance e fiducia degli investitori". Dello stesso tono le parole di Giorgio Medda (nella foto), ceo di Azimut Holding: "Siamo pionieri nell’uso della tecnologia per democratizzare l’accesso ai mercati privati. Questa soluzione consentirà di superare le tradizionali barriere di liquidità e rendere i portafogli privati più flessibili, attraverso anche strumenti tokenizzati".

Nel contesto di un mercato in forte crescita – secondo le previsioni il private capital raggiungerà i 18mila miliardi di dollari a livello globale entro il 2027 – l’alleanza tra Clearstream e Azimut si inserisce in un trend di digitalizzazione e democratizzazione degli investimenti alternativi. Un passo che potrebbe accelerare il passaggio da una gestione elitaria a un modello più inclusivo e tecnologicamente avanzato.