Alla base del progetto il principio delle tre I

IL NUCLEO DELLA FILOSOFIa di Mudra è il principio delle "tre I", pillar che guida ogni percorso di advisory e che ne definisce l’impatto. Quindi l’Intangibles, ovvero individuare, incrementare e capitalizzare il valore nascosto delle imprese, come il capitale umano, il know-how, la brand reputation e l’efficienza dei processi. Poi l’Interactions, che significa generare valore condiviso attraverso la creazione di "Interaction Field", ovvero campi di interazione mirati tra aziende, persone e stakeholder, superando il concetto di ecosistema tradizionale. E infine l’Impact: misurare l’impatto delle azioni non solo sul risultato operativo (Ebit), ma anche sulla vita professionale e personale di tutte le persone coinvolte. In un mercato sempre più interconnesso, del resto, le imprese che prosperano non sono più solo quelle con il miglior prodotto, ma quelle che sanno generare valore attraverso le relazioni. È qui che entra in gioco il concetto di Interaction Field: un ecosistema aperto dove clienti, dipendenti, partner e tecnologia collaborano costantemente, dando vita a innovazione, crescita e scambio di valore continuo. In questo scenario, l’azienda smette di essere un’entità chiusa e diventa un nodo attivo in una rete dinamica di interazioni. Il processo operativo di Mudra inizia con una fase di analisi approfondita, chiamata "Briefing & Discovery", durante la quale si esaminano non solo i costi visibili ma soprattutto quelli "invisibili", legati a inefficienze e sprechi. Il tutto viene tradotto in una "Mappa Peaks", rappresentazione visiva del percorso da intraprendere che definisce obiettivi realistici a breve, medio e lungo termine. Questo percorso, tuttavia, non è rigido: grazie a un approccio agile, è possibile ricalibrare le priorità in qualsiasi momento per adattarsi con flessibilità ai cambiamenti del mercato.

Tra i percorsi proposti, si distingue ad esempio il Change Booster, pensato proprio per guidare l’evoluzione tecnologica e il change management nelle aziende, trasformando i cambiamenti in opportunità concrete e condivise dai team. Basti pensare che il 70% dei progetti di digital transformation non raggiunge gli obiettivi a causa di un errato change management. L’efficacia dell’approccio di Mudra è confermata dai risultati, come quelli ottenuti da un’azienda manifatturiera che, a seguito di un percorso condotto da Mudra, ha incrementato di oltre 1,2 milioni di euro il margine operativo lordo, su un giro d’affari di 7 milioni.

A. Pe.