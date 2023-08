Agenzie di rating arbitri del mercato

Davide

Biocchi

Fitch, una delle più importanti agenzie di rating globali, ha rivisto al ribasso il giudizio sul debito pubblico statunitense. Ma cosa sono queste agenzie e che implicazioni comporta subirne un downgrade? Per capirlo serve ragionare sul concetto di rischio, che è variabile determinante negli investimenti. Chi osa di più si aspetta ritorni superiori, perché si accolla rischi maggiori, come accade a chi investe in azioni anziché in obbligazioni. Chi acquista azioni diventa infatti socio di un’impresa il cui valore può fluttuare notevolmente, in base alla performance aziendale, al contesto macroeconomico e all’andamento generale delle Borse. Alle sue aspettative di guadagno si contrappone il rischio di perdere tutto o parte del capitale investito. Acquistando un’obbligazione, sia essa emessa da uno Stato (governativa), oppure da un’impresa privata (corporate), si diventa invece creditori dell’ente emittente. Le obbligazioni sono quindi un prestito concesso a un’entità terza, che si impegna a restituirlo a una certa data e nel frattempo a pagare un interesse (rendimento). Il rischio di chi investe in obbligazioni è quindi legato alla solvibilità dell’emittente: se questo fallisse, potrebbe non restituire l’importo prestato, né pagare gli interessi dovuti.

L’obbligazionista ha quindi meno appetito per il rischio e gli interessa soprattutto l’affidabilità di controparte. Come monitorarla? Sono proprio le agenzie di rating a rivestire questo ruolo: esse elaborano infatti le pagelle dei debitori, che di fatto determinano gli interessi che essi devono corrispondere per ricevere denaro in prestito. Intuitivamente, ci sarà più diffidenza verso i soggetti valutati negativamente, che otterranno prestiti solo offrendo ritorni maggiori. Nell’elaborare giudizi, serve mantenersi il più possibile ‘super partes’, che non è cosa facile quando, ad esempio, un’amministrazione ti mette addosso una notevole pressione mediatica, perché nell’esprimere un giudizio sulla qualità del suo debito, viene indirettamente criticato il suo operato. Per queste agenzie, che svolgono un ruolo fondamentale nell’industria finanziaria, la maggiore difficoltà è proprio quella di mantenersi indipendenti ed è molto difficile capire se esse sono sempre in grado di mantenere la loro terzietà. Di certo c’è invece che le conseguenze dei loro giudizi impattano decisamente sui mercati finanziari.