Fiducia o paura, il verdetto arriva dal Black Friday

Villois

Questo Black Friday può rappresentare un significativo test sui consumi non indispensabili, e far comprendere quanto e come la stragrande maggioranza degli italiani stia affrontando l’attuale periodo, che dopo covid e successivo rilancio, ha visto l’intrusione nel quotidiano di un inflazione molto aggressiva e in grado di obbligare a cambiare stili di vita. Le previsioni delle associazioni del commercio sono positive sul Black Friday, in termini di spesa, del numero degli esercizi commerciali che vi aderiscono e della percentuale di sconto (tra il 30 e 40%).

Purtroppo però le tasche delle famiglie italiane si sono sostanzialmente assottigliate, tanto da far ridurre i depositi bancari, utilizzando anche parte dell’accantonato per far fronte agli incrementi dei prezzi di alimentari e generi di prima necessita. Beni primari che hanno avuto una percentuale di aumenti doppia all’inflazione core, la quale per l’anno in corso dovrebbe attestarsi intorno al 5-6%, compresi anche i costi energetici, spese di riscaldamento in testa. Questi ultimi, per quanto scesi di oltre il 40% rispetto a quelli dello scorso anno, restano ampiamente superiori ai precedenti del 2021. A questo consolidato scenario negativo si aggiunge il differenziale tra reddito procapite, determinato per il lavoro dipendente da salari fermi ad inizio 2000, e costo della vita accresciuto di oltre il 20%, condizione che restringe le possibilità di spesa per i 23 degli italiani. E le previsioni per il 2024 non incentivano di certo alle spese non indispensabili. Il segnale che può arrivare da questo week end di shopping può essere premonitore di una cauta ma propositiva fiducia, oppure di un ampliamento di timore che impone di tirare i remi in barca.