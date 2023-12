Fibra ottica, continua la rivoluzione. “Ora serve una migrazione massiva”

Dal 2018 a oggi la connettività nel nostro Paese ha fatto passi da gigante. Fino a pochi anni fa l’Italia era nella parte bassa della classifica europea per quanto riguarda la diffusione della fibra ottica fino a casa (Ftth). In questi anni però, grazie a investimenti privati e a due grandi piani di infrastrutturazione con sostegno pubblico – i piani BUL nelle aree bianche e Italia 1 Giga – si è passati da una copertura nel 2018 del 22% di edifici cablati tutti in fibra ottica a una pervasività del 54%, vicina alla media europea del 56. Un’autostrada digitale che permette ai cittadini che navigano su reti di ultima generazione di sfruttare al massimo le potenzialità di internet e dei servizi correlati.

Entrando nel dettaglio, se il livello nazionale delle case coperte nelle grandi città questa tipologia di aree con Ftth è arrivato al 55% a settembre 2022, quello delle aree rurali è passato dallo 0% nel 2015 al 32,9%, avvicinandosi così alla media europea del 41,3%. A contribuire all’avanzata dell’Italia nella copertura in fibra ottica Ftth è Open Fiber che, con 14,5 milioni di immobili connessi, è il primo operatore del Paese e tra i leader europei. Nonostante la disponibilità di fibra inizi a essere considerevole, la vera e propria svolta digitale tarda ad arrivare. Sebbene la rete abbia raggiunto milioni di italiani, resta il problema del tasso di adozione della fibra: rispetto a Paesi come Spagna (84%) e Francia (72%), in Italia solo una linea attiva su cinque è in Ftth (circa 4 milioni su 20 milioni di linee attive secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio AGCOM).

“Per quanto la spinta alla migrazione su reti di ultima generazione grazie ai voucher voluti dal governo sia stato un segnale importante – hanno sottolineato in più occasioni i vertici di Open Fiber e anche il direttore generale di Ftth Council Europe, Vincent Garnier – servirebbe un programma di lungo periodo per spegnere le reti più obsolete che utilizzano il rame per la trasmissione dati. La migrazione massiva sulle reti in fibra ottica non solo agevolerebbe lo sviluppo di ogni area del Paese in termini economici e sociali, ma rappresenterebbe anche una svolta green, perché queste reti hanno bisogno di meno energia rispetto a quelle in rame”.

Una connessione in fibra ottica richiede infatti solo 2 Wh (Wattora) per utente, generando un risparmio medio di 8 Wh rispetto a una connessione in rame che richiede 10 Wh. Quest’ultima richiede anche un sistema di raffreddamento che consuma energia ed elettricità. Pertanto, utilizzare una connessione in fibra non solo migliora la stabilità e la velocità delle comunicazioni, ma è anche sostenibile.

Pitigliano, la sfida: il borgo è ’smart’

Mille metri quadri nel complesso di San Michele. Un nuovo spazio per il co-working Il progetto di Enea e Open Fiber, in collaborazione con il Comune di Pitigliano, trasforma il borgo medievale in un laboratorio di innovazione. Grazie all’infrastruttura in fibra ottica di Open Fiber, saranno sviluppati servizi digitali e tecnologie che potranno essere applicati anche in altri comuni con caratteristiche simili. L’obiettivo è favorire l’innovazione dei modelli gestionali urbani, con particolare attenzione ai piccoli comuni. Tra le varie possibilità offerte dalla fibra ottica, ci sarà la sperimentazione della realtà aumentata per valorizzare il patrimonio culturale, l’applicazione di progetti per l’efficientamento energetico e il monitoraggio del territorio da parte dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Il sindaco di Pitigliano Giovanni Gentili ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per lo sviluppo del borgo e la creazione di un modello da seguire per altri borghi italiani. La fibra ottica è essenziale per una trasformazione digitale e sostenibile, non solo nelle grandi città, ma soprattutto nei piccoli borghi. In conclusione, il progetto rappresenta un esempio concreto di come la fibra ottica possa trasformare i piccoli comuni in laboratori di innovazione, portando benefici alle comunità locali.

Milano, quartiere UpTown: il futuro è adesso

Nella zona nord ovest di Milano è stato realizzato il quartiere ’UpTown’, un progetto di rigenerazione urbana basato su tre principi: connettività in banda ultralarga, sostenibilità ambientale e qualità della vita. UpTown è il primo Smart District italiano, sviluppato da Euromilano e delle nuove sedi del Politecnico. La banda ultralarga di Open Fiber è la spina dorsale del quartiere, che offre una connessione veloce e accesso ai servizi digitali avanzati. UpTown è anche sostenibile, con una rete geotermica e teleriscaldamento, zero emissioni di carbonio e ampi spazi verdi. Attualmente, sono state collegate 2.000 unità immobiliari, ma l’obiettivo è di ampliare a 4.500 unità e creare un quartiere completamente digitale e a zero emissioni.

Salerno, un nuovo spazio per il co-working

Il complesso conventuale di San Michele a Salerno rappresenta un connubio tra storia e innovazione. Grazie agli investimenti di Open Fiber, oggi l’edificio offre spazi di co-working e promuove iniziative socio-culturali. Oltre mille metri quadrati dell’edificio sono destinati ad ambienti di lavoro condivisi, offrendo soluzioni organizzative per associazioni no-profit, professionisti e aziende.

La multinazionale NTT DATA ha scelto gli spazi del complesso come sede di Salerno, proprio per la presenza di connessione in fibra ottica offerta da Open Fiber. L’azienda ha investito complessivamente circa 15 milioni di euro per collegare 60mila unità immobiliari a Salerno alla rete, rendendo la città una delle più cablate d’Italia. Il complesso di San Michele è un esempio tangibile di come la storia possa sposarsi con l’innovazione tecnologica.

L’investimento di Open Fiber a Salerno rappresenta un passo importante nella digitalizzazione del territorio italiano, garantendo a tutti i cittadini un accesso equo alle nuove tecnologie e promuovendo lo sviluppo socioeconomico delle comunità locali.