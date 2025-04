Fibercop, Sarmi confermato alla guida della società. Il cda: “Garantisce stabilità”

Roma, 24 aprile 2025 – Fibercop ha confermato Massimo Sarmi nel ruolo di amministratore delegato fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, attesa per il mese di maggio 2027, allineando la durata di tale incarico alla scadenza del consiglio di amministrazione.

Il cda si è riunito per analizzare l’andamento della società al primo trimestre del 2025 in cui ha registrato il raggiungimento di tutti i target sia di natura economica che di sviluppo capillare della rete in fibra ottica nel Paese. Al termine delle operazioni, i soci hanno espresso il proprio ringraziamento a Sarmi, la cui leadership "garantisce la stabilità e il successo aziendale".

Chi è Massimo Sarmi

Sarmi, manager con alle spalle una lunga carriera al vertice di importanti società - è anche stato il primo direttore generale di Telecom Italia dove ha lavorato dal 1986 al 2000 - manterrà il ruolo di Presidente di FiberCop.

Il piano di investimenti

La società, che ha rilevato la rete di Tim, lo scorso febbraio ha approvato il budget relativo all'esercizio 2025 e il suo primo bilancio preliminare pro-forma. Il piano di investimenti per l'anno in corso ha l'obiettivo di collegare con la fibra ftth (fiber to the home) oltre 2 milioni di nuove unità immobiliari.

Il 2024 si è chiuso con ricavi a perimetro e struttura patrimoniale correnti per 3,9 miliardi di euro e un Ebitdaal di circa 1,9 miliardi, dato che non considera le partite non ricorrenti e one-off.

Lo scorso anno Fibercop ha sostenuto investimenti per 2,4 miliardi, in linea con tutti gli obiettivi, inclusi quelli relativi al "Piano Italia 1 Giga" del Pnrr, collegando con la fibra Ftth circa 2 milioni di nuove unità immobiliari, in linea con gli obiettivi dell'azienda.

L’obiettivo: “Affermarci campione digitale del Paese”

Quanto al budget 2025, approvato all'unanimità dal cda, è in linea con il piano pluriennale approvato dagli azionisti al momento dello scorporo della rete di Tim e riafferma l'impegno di Fibercop nel programma di investimenti per la copertura in fibra Ftth.

"La società - aveva dichiarato Sarmi in quella circostanza - sta accelerando la posa della fibra e la dismissione della rete in rame, con l'obiettivo di assicurarsi maggiori benefici in termini di innovazione, sostenibilità ambientale e sociale. Attraverso un consistente piano di investimenti, e insieme a un solido management team siamo motivati a migliorare ulteriormente la qualità della rete e delle attività, in collaborazione con i nostri azionisti. Ci guida la missione di affermarci come campione digitale del Paese".