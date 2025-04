Fibercop, ricavi 2024 a 3,9 miliardi. Connessione al 100% entro 3 anni

Nel 2024 FiberCop (nella foto il presidente e ad Massimo Sarmi) nel 2024 ha segnato ricavi pro-forma a 3,9 miliardi di euro e un ebitda dopo il leasing a 1,9 miliardi. Gli investimenti complessivi sulla rete FiberCop sono pari a 2,4 miliardi, di cui 1,4 miliardi relativi alla sola seconda metà dell’anno, quando l’azienda, dopo la separazione da Tim, ha avviato la sua nuova strategia sulla banda ultralarga. La cassa disponibile è pari a 1 miliardo di euro portando il margine di liquidità di FiberCop a 3 miliardi – includendo una linea di credito revolving garantita e pienamente disponibile – e assicurando la copertura delle scadenze del debito oltre il 2028. L’indebitamento netto è a 9,2 miliardi di euro al 31 dicembre, senza ricorso a finanziamenti aggiuntivi dopo il perfezionamento dell’operazione, supportato da un margine di liquidità che copre le scadenze oltre il 2028.

Con 14,5 milioni di linee attive su un mercato di 20,2 milioni di UI (unità immobiliari), FiberCop è l’operatore leader in Italia nel settore dell’accesso fisso a banda larga. In questa fase il mercato italiano resta principalmente basato sulla fibra Fttc (Fiber to the cabinet), una tecnologia ad elevata ampiezza di banda che genera flussi di cassa solidi e resilienti, di cui FiberCop è l’unico fornitore a livello nazionale. La società conferma il suo impegno nel portare la connessione Ftth al 100% delle UI di interesse entro tre anni, compreso il pieno raggiungimento degli obiettivi del Pnrr entro la scadenza di giugno 2026.

Inoltre, in base alla sua capacità finanziaria e nel rispetto della propria politica finanziaria, FiberCop realizzerà investimenti mirati nelle aree del piano autonomo, oltre ad investimenti per l’ammodernamento della propria dorsale portandola ad un livello più avanzato, in aggiunta ad ulteriori iniziative di investimento.

FiberCop ha rappresentato il più grande investimento infrastrutturale in Europa nel 2024, con circa 10 miliardi di capitale investito da un consorzio di investitori a lungo termine guidato da Kkr e da una rete di azionisti di riferimento (Adia Cpp Investments, ministero dell’Economia e delle Finanze e F2i).

