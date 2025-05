Fibercop, focus sul piano strategico. Previsti tre miliardi di investimenti

Fibercop è al lavoro per dotare "il prima possibile" il Paese di un’infrastruttura tecnologica all’avanguardia, un obiettivo sostenuto quest’anno da un piano di investimenti da 3 miliardi di euro. Nel frattempo sta sviluppando il piano strategico, "anch’esso in via preliminare denso di investimenti e traguardi". Numeri e prospettive, questi, resi noti da Massimo Sarmi (nella foto), presidente e ad della società che ha rilevato la rete fissa di Tim, intervenuto nel corso della presentazione della relazione annuale dell’organo di vigilanza sulla parità di accesso alla rete, dallo scorso luglio in mano alla stessa Fibercop.

"I programmi di quest’anno svolti da Fibercop ma anche dall’altra azienda wholesale che opera sul territorio nazionale (Open Fiber, ndr) hanno numeri di eccezione, complessivamente dai 3 ai 4 milioni di clienti in un anno" da collegare alla rete, ha sottolineato Sarmi, che non ha nascosto "le complessità" ereditate dallo scorporo. Tutto ciò deve dunque "essere sostenuto da un piano di investimenti importante, in cui gli azionisti hanno creduto" ha detto l’ad, spiegando che i 3 miliardi di investimenti del 2025 "sono prevalentemente dedicati alla costruzione delle reti in fibra, ma guardano anche avanti, cioè alle tematiche del mondo dei data center". Dunque Fibercop, a poco meno di un anno dal debutto, "si muove nel rispetto di questi obiettivi e all’interno dei numeri che gli azionisti hanno visto e approvato nel momento in cui la società è stata costituita".

Alberto Levi