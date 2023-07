Fiat punta sulle icone del passato La rinascita parte da Topolino e 600

di Giuseppe Tassi

Una pista in cielo, la sopraelevata del Lingotto che domina Torino, per scoprire il futuro di Fiat. È qui che sfilano, sotto gli occhi di John Elkann e dello stato maggiore del brand italiano, le nuove creature: Topolino e 600. Due nomi che rimandano a icone del passato, ad auto che hanno fatto la storia d’Italia: la prima utilitaria del Belpaese e la vettura che ha accompagnato gli anni del boom economico. Anche oggi, mentre l’Italia prova a guardare con fiducia al domani, Fiat promette un futuro a colori, un vero e proprio rinascimento.

"Siamo pronti a giocare un ruolo importante nella mobilità dei prossimi anni. Saremo un brand sempre più profittevole e globale – annuncia con orgoglio John Elkann, presidente di Stellantis – I poli di produzione italiana, Melfi e Mirafiori, stanno esportando auto in tutto il mondo. Stellantis ha profonde radici qui in Italia, dove abbiamo un glorioso passato, un forte presente e un futuro entusiasmante. La Topolino e la 600 hanno nomi iconici, rappresentano gran parte della nostra eredità, proiettata verso il futuro non solo dell’auto ma della mobilità".

"Nel giro di tre anni vi stupiremo – incalza Olivier Francois, ceo del marchio Fiat – e contribuiremo in modo importante al successo di Stellantis nel mondo. In Italia serve una politica più decisa sugli incentivi, altrimenti l’auto elettrica faticherà a decollare".

Intanto sullo scenario di una Portofino di cartapesta e al suono di motivi anni Sessanta, Fiat fa le prove di una nuova Dolce vita elettrica, facendo sfilare sul palco i due nuovi modelli. Si comincia con la Topolino, un quadriciclo che si può guidare col patentino. Nella versione Dolce vita è senza porte e richiama le ‘spiaggine’ anni ‘70. Nata per la città o per le escursioni brevi ha 75 km di autonomia, tocca i 45 orari ed ha la più veloce ricarica disponibile sul mercato. Una doccia di bordo e un ventilatore sono gli optional della nuova Topolino, che sarà costruita in Marocco. Il prezzo con incentivi è di 7.499 euro.

Molto attesa la 600 elettrica, un crossover a impatto zero lungo 4,17 metri, con 400 km di autonomia e una ricarica veloce da 100 kw. Un ampio bagagliaio, la guida autonoma di livello 2, la funzione massaggio nei sedili anteriori e la terapia dei colori cangianti all’interno completano il quadro di una vettura importante per tutta la famiglia. Il prezzo con incentivi si ferma a 29.500 euro e nel 2024 arriverà una versione mild-hybrid. Sarà costruita a Tichy in Polonia sulla stessa piattaforma di Jeep Avenger. La annunciano due grintose versioni speciali, La Prima e Red, che fanno bella mostra sul prato del Lingotto con la città ai piedi. Il rinascimento Fiat è cominciato ma ora la parola passa al mercato.