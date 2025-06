Ferrovie, uno spot che attraversa l’intero Paese

Lo scenario è quello delle grandi occasioni: la centralissima Piazza San Pietro. Sul grande schermo scorrono le immagini del nuovo spot istituzionale delle Ferrovie dello Stato, tassello di una campagna di comunicazione dal titolo emblematico: "L’emozione di essere italiani", con un messaggio chiaro e deciso: quello del ferro che corre, collega, resiste. È il ferro dei binari, dei ponti, delle gallerie, delle stazioni e dei treni che ogni giorno attraversano il Paese. Ma è anche quello che prende forma nel lavoro quotidiano di chi fa muovere l’Italia: le persone di un Gruppo impegnato in un Piano Strategico che, tra il 2025 e il 2029, garantirà investimenti per 100 miliardi di euro, di cui solo il 13% finanziati con fondi PNRR. Di questi 100 miliardi, 62 saranno destinati alle infrastrutture. La nuova campagna è online da ieri, con una pianificazione multicanale su TV, cinema, digital e social.

Alla proiezione in anteprima del nuovo spot sono intervenuti il Presidente del Gruppo FS, Tommaso Tanzilli, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Stefano Antonio Donnarumma, e il Chief Corporate Affairs, Communication & Sustainability Officer, Giuseppe Inchingolo. Alla presentazione ha preso parte anche il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Presenti anche l’ex campionessa di sci alpino Deborah Compagnoni e il campione mondiale di para-snowboard Jacopo Luchini. "Oggi l’Italia affronta una sfida decisiva: accelerare la transizione ecologica e digitale, colmare i divari infrastrutturali tra Nord e Sud e dare piena attuazione agli investimenti strategici del PNRR – ha spiegato il presidente del Gruppo, Tommaso Tanzilli –. Il contributo del Gruppo FS sarà fondamentale per accompagnare il Paese verso un futuro più competitivo". Per l’ad e direttore generale del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma "il Piano Strategico dell’azienda, il più ambizioso mai realizzato dal Gruppo, punta a modernizzare la rete ferroviaria e stradale, ridurre i divari territoriali e costruire un sistema di mobilità integrato e sostenibile". Infine, il Chief Corporate Affairs, Communication & Sustainability Officer, Giuseppe Inchingolo, ha sottolineato il significato dello spot: "È il racconto dell’Italia e di ciò che le Ferrovie Italiane significano nella storia e nel futuro del Paese".

Antonio Troise