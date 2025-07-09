WSJ: “La Ferrero vicina all’acquisto della WK Kellogg per 3 miliardi di dollari”

Washington, 9 luglio 2025 - Circa tre miliardi di dollari è la cifra che la multinazionale italiana Ferrero sarebbe pronta a versare per acquisire WK Kellogg, conglomerato creato nel 2023 dopo che il colosso statunitense Kellogg Company ha deciso di dividersi in due società indipendenti: WK Kellogg, concentrata esclusivamente sul settore dei cereali per la prima colazione in Nord America, e Kellanova, in cui sono state accorpate tutte le altre attività aziendali, come snack e cibi surgelati.

Lo sostiene il Wall Street Journal che parla di accordo vicino, citando fonti anonime. L'affare potrebbe già concludersi entro la fine della settimana.

Con un valore di mercato che si aggira intorno a 1,5 miliardi di dollari, WK Kellogg produce le marche di cereali per la prima colazione più consumati dai cittadini Usa, come i Froot Loops o i Rice Krispies.

I cereali Corn Flakes furono inventati nel 1894 da parte del fondatore dell'azienda, Will Keith Kellogg. Leggende vuole che il cereale a base di grano sia nato per caso, ma che abbia poi rivoluzionato l'industria della colazione.

La Ferrero, fondata quasi 80 anni fa in Italia, si è espansa a livello internazionale fino a diventare la terza azienda dolciaria al mondo nel settore del cioccolato, con circa 35 marchi venduti in oltre 170 paesi. Si parla di Ferrero Rocher e Nutella, ma anche Butterfinger, Baby Ruth, Kinder e gli omonimi dolcetti al cioccolato. Il gruppo ha generato un fatturato di 18,4 miliardi di euro, equivalenti a circa 21,5 miliardi di dollari, nell'ultimo esercizio finanziario, in crescita di quasi il 9% rispetto al periodo precedente, grazie alle sue attività negli Stati Uniti e in Italia. Ferrero ha puntato sugli Stati Uniti per acquisizioni volte a crescere geograficamente e ad espandersi per categoria con Wells Enterprises, il produttore di Blue Bunny e di altri marchi di gelato, e prima ancora ha concluso un accordo da 2,8 miliardi di dollari per l'acquisizione del business statunitense del cioccolato di Nestlé.