Roma, 10 luglio 2025 - Dopo l'anticipazione del Wall Street Journal di ieri sera, oggi il gruppo Ferrero ha confermato l'acquisizione della Wk Kellogg Co, con un accordo definitivo in base al quale l’azienda cuneese ha accettato di pagare 23 dollari per azione in contanti, equivalenti a un valore aziendale complessivo di 3,1 miliardi di dollari.

L'acquisizione include la produzione, la commercializzazione e la distribuzione dell'iconico portafoglio di cereali per la colazione di Wk Kellogg negli Stati Uniti, in Canada e nei Caraibi. L'azienda in una nota: "Fa parte del piano di crescita strategica di Ferrero e amplia la portata dell'azienda in più occasioni di consumo con marchi rinomati e amati e una forte rilevanza per i consumatori''.

La Wk Kellogg produce marchi rinomati come Frosties, Rice Krispies, Special K, Coco Pops, e una varietà di altri cereali, diffusi anche in Italia e in Europa. L'azienda ha un valore di mercato di circa 1,5 miliardi di dollari e un debito di oltre 500 milioni di dollari.

L'invenzione dei cereali Corn Flakes nel 1894 fu un'intuizione di Will Keith Kellogg, da cui nacque l'azienda all'inizio del XX secolo. Leggenda vuole che la creazione sia stata accidentale, per poi nel corso dei decenni rivoluzionare l’industria degli alimenti per la colazione. La società ha sede a Battle Creek, in Michigan, e dall'ottobre del 2023 è nata Wk Kellogg, spin-off del colosso statunitense Kellogg Company che aveva deciso di dividersi in due società indipendenti: WK Kellogg, concentrata esclusivamente sul settore dei cereali per la prima colazione in Nord America, e Kellanova, in cui furono accorpate tutte le altre attività aziendali, come snack e cibi surgelati.

Continua così l'espansione della Ferrero, fondata quasi 80 anni fa in Italia, a livello internazionale. La multinazionale di Alba è la terza azienda dolciaria al mondo nel settore del cioccolato, con circa 35 marchi venduti in oltre 170 paesi. Si parla di Ferrero Rocher e Nutella, ma anche Butterfinger, Baby Ruth, Kinder e gli omonimi dolcetti al cioccolato. Il gruppo ha generato un fatturato di 18,4 miliardi di euro, equivalenti a circa 21,5 miliardi di dollari, nell'ultimo esercizio finanziario, in crescita di quasi il 9% rispetto al periodo precedente, grazie alle sue attività negli Stati Uniti e in Italia. Negli ultimi anni Ferrero ha puntato sugli Stati Uniti per acquisizioni volte a crescere geograficamente e ad espandersi per categoria con Wells Enterprises, il produttore di Blue Bunny e di altri marchi di gelato, e prima ancora ha concluso un accordo da 2,8 miliardi di dollari per l'acquisizione del business statunitense del cioccolato di Nestlé.