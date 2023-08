Ferrari, profitti e ricavi in aumento La Rossa vede rosa: rialzate le stime

di Andrea Ropa

MARANELLO (Modena)

"Risultati finanziari eccezionali, contraddistinti da elevata marginalità". Gongola l’ad di Ferrari, Benedetto Vigna, presentando i risultati del secondo trimestre. Un entusiasmo che però non ha contagiato Piazza Affari, dove il titolo del Cavallino, dopo una giornata in altalena, cede lo 0,31% a 289 euro. La casa di Maranello ha ritoccato al rialzo le stime sugli obiettivi per l’anno: ora i ricavi dovrebbero salire a 5,8 miliardi (+100 milioni), anche grazie ai buoni segnali che arrivano dal mercato cinese, dove le vendite sono aumentate del 14%. Stesso incremento (14,1%) per i ricavi netti, che hanno raggiunto quota 1,47 miliardi, frutto di 3.392 consegne, sostanzialmente lo stesso numero del secondo trimestre 2022 e in linea con i piani per l’anno. L’ebitda rettificato è di 589 milioni, in crescita del 31,9% rispetto all’anno precedente e l’utile netto rettificato a 334 milioni (+33%). L’indebitamento industriale netto (331 milioni al 30 giugno 2023 rispetto ai 53 milioni del 31 marzo) riflette principalmente il pagamento di dividendi per 328 milioni e buyback per 83 milioni.

"Siamo sulla buona strada con la nostra strategia di prodotto e nel viaggio verso la neutralità del carbonio" ha commentato Vigna mettendo in evidenza il portafoglio di ordini "incredibilmente alto in tutte le aree geografiche". L’ad del Cavallino ha poi confermato che la prima Ferrari elettrica sarà presentata nel quarto trimestre del 2025 e che nel nuovo e-building, operativo dal prossimo anno a Maranello, saranno prodotte anche auto non elettriche.

Intanto, come previsto, sono iniziate nel secondo trimestre le consegne ai clienti del Purosangue. "Aumenteranno nella seconda parte dell’anno, ma saranno meno del 10% di quelle totali. La domanda continua a essere alta e stiamo raccogliendo ordini per la coda finale" ha continuato Vigna. Gli ordini erano stati sospesi perché 4-5 volte superiori a quanto Ferrari poteva soddisfare.

Più dolenti le note che arrivano dal settore sportivo. In Formula 1 il Cavallino registra "un livello di competitività inferiore alle nostre aspettative", anche se "in alcune gare recenti, come quella dello scorso fine settimana a Spa-Francorchamps, abbiamo visto dei segnali di miglioramento" ha aggiunto Vigna sottolineando che "chiaramente vogliamo continuare a migliorare e stiamo lavorando giorno e notte per rendere la nostra macchina più competitiva".

Nella galassia Exor, la holding della famiglia Agnelli che controlla la Casa di Maranello, va bene anche Iveco Group, con risultati del trimestre superiori alle attese, ricavi consolidati in aumento del 24% a 4,2 miliardi e un utile netto adjusted di 156 milioni (+96 milioni rispetto all’anno scorso). "Il nostro secondo anno di trasformazione sta procedendo a ritmo sostenuto e un altro trimestre si è appena concluso con forti miglioramenti della redditività in tutti i segmenti. Siamo ancora più fiduciosi che raggiungeremo robusti risultati a fine anno e, di conseguenza, alziamo ancora una volta le nostre previsioni per il 2023" ha commentato l’ad Gerrit Marx annunciando un nuovo Capital Markets Day per la prima metà del 2024. A Piazza Affari il titolo Iveco Group ha chiuso in rialzo dell’8,7% a 9,53 euro